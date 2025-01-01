Umsätze sinken in allen Branchen im Vergleich zum Vorjahr

Der übergreifende Umsatzindex für August 2024 fällt im Vergleich zum Juli saison- und kalenderbereinigt zwar nur leicht um 0,1 Punkten auf 92,6 Punkte – unbereinigt entspricht dies aber einem Rückgang von 8,3 Punkten auf 90,2 Punkte. Im Vorjahresvergleich sinken sowohl der unbereinigte als auch der kalender- und saisonbereinigte Index um 7,5 Prozent. bzw. 5,0 Prozent.

Die saison- und kalenderbereinigten Indexwerte aller Branchen sinken im August 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Besonders stark betroffen ist das Gastgewerbe, das einen drastischen Einbruch von 17,5 Prozent hinnehmen muss. Der Dienstleistungssektor schneidet mit einem Rückgang von 2,3 Prozent im Jahresvergleich noch am besten ab.

Beim Vergleich der Bundesländer zeigt sich, dass fast alle Regionen in Deutschland vom Umsatzrückgang betroffen sind. Lediglich das Saarland verzeichnet einen leichten Zuwachs von 1,5 Prozent. Besonders leiden derzeit Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen mit Rückgängen von durchschnittlich 6,7 Prozent im Vorjahresvergleich.

Die schwache Konjunktur trifft besonders die Kleinstunternehmen. Die saison- und kalenderbereinigten Umsätze sinken um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei kleinen Unternehmen fallen die Umsatzrückgänge moderater aus (1,7 Prozent). Mittlere Unternehmen können ihre Umsätze sogar leicht um 1,6 Prozent steigern.

Löhne und Gehälter sorgen für steigende Personalkosten

Löhne und Gehälter entwickeln sich weiter positiv. Zwar bleibt der Lohnindex unbereinigt mit einem leichten Minus von 0.8 Punkten auf dem Niveau des Vormonats. Doch im Vergleich zum August 2023 steigt er um 3,8 Prozent, saison- und kalenderbereinigt um 4,1 Prozent. Das Wachstum der Löhne und Gehälter schwächt sich ab. Sie wachsen aber immer noch stärker als die Verbraucherpreise.

Beschäftigung im Mittelstand stagniert

Der Beschäftigungsindex geht im August im Vergleich zu Juli leicht um 0,4 Punkte zurück und liegt nun bei 101,87 Punkten. Der Beschäftigungsaufbau ist in allen Branchen rückläufig. Während die Beschäftigungsraten in den ostdeutschen Bundesländern sinken, verzeichnen viele westliche Bundesländer noch leichte Zuwächse (Hamburg 0,9 Prozent).