Die Kassenbuchführung ist seit Jahrzehnten ein beliebter Prüfungsschwerpunkt in Betriebsprüfungen. Moderne, elektronische Kassensysteme entwickelten sich zunehmend als zentrale Anlaufstelle aller Geschäftsprozesse und als Dokumentationsplattform wichtiger (steuer-)relevanter Aufzeichnungen im Unternehmen.

In der Vergangenheit waren diese Aufzeichnungen manipulationsanfällig, weshalb ein hohes Steuerausfallrisiko in bargeldintensiven Branchen zu verzeichnen war. Im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber darauf reagiert und das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (kurz: Kassengesetz) veröffentlicht. Spätestens seit dem 01.01.2023 müssen sämtliche Registrier- und PC-Kassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein.

Insgesamt wurde die elektronische Kassenführung in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller und komplizierter. Dies stellt sowohl Unternehmen, Angehörige der steuerberatenden Berufe als auch den Kassenfachhandel vor große Herausforderungen und zwingt gleichzeitig alle an einen Tisch, um die unterschiedlichen Kompetenzbereiche zu konsolidieren. Das Fachbuch der renommierten Autoren behandelt diese komplexen Aufgaben und klärt rund um die elektronische Kassenführung auf.