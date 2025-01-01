Seit Anfang 2023 bietet DATEV seinen Kunden auch den DiFin-Rückkanal, der eine Übertragung zwischen Finanzinstituten und Kanzleien möglich macht. Die Rückübermittlung erfolgt über dieselbe Infrastruktur wie die Übertragung des Digitalen Finanzberichts, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Das Anfordern von vorhandenen Kreditdaten über den Rückkanal kann in einem Zug bei der Übermittlung erledigt werden. Nach der Übermittlung des Jahresabschlusses, stellt das Kreditinstitut dann die vereinbarten Informationen in digitaler, strukturierter Form bereit, sodass sie direkt im Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bearbeitet werden können. Zu diesen Informationen zählen beispielsweise Kreditparameter, Zins- und Tilgungspläne, Sicherheitenübersichten sowie Kontokorrentlinien.

Auch der Rückkanal wird inzwischen rege genutzt. 20.000 Zins- und Tilgungspläne, sowie 4.800 Sicherheitenübersichten wurden bereits von den beteiligten Banken und Sparkassen für die steuerlichen Berater bereitgestellt. Das versetzt die Kanzleien in die Lage, ihre Kundinnen und Kunden schneller, detaillierter und individueller mit einer aktuellen Qualitäts-Buchführung beraten zu können. Zur Unterstützung im Jahresabschluss ist als weitere Ausbaustufe die Ermittlung von Restlaufzeitvermerken geplant.