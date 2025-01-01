Der Digitale Finanzbericht (DiFin) ist ein bundesweit standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen Einreichung von Jahresabschlüssen. Mit diesem effizienten und sicheren Verfahren können Sie Bilanzen und Einnahmenüberschussrechnungen Ihrer Mandanten direkt aus dem DATEV-System an Banken und Sparkassen übermitteln. Über den Rückkanal erhalten Sie aktuelle Kreditinformationen, die Sie für die Finanzbuchführung und Beratung nutzen können.Der Digitale Finanzbericht dient als Einstieg in die Digitalisierung der Geschäftsprozesse zwischen Kanzlei, Mandant und Bank.
Rückkanal Digitaler Finanzbericht - Aktuelle Kreditdaten von Banken und Sparkassen erhalten
Im Anschluss an die Übermittlung des Digitalen Finanzberichts können über den Rückkanal aktuelle Kreditparameter wie Sollzinssatz, Kontokorrentlinie und Überziehungszinssatz sowie Zins- und Tilgungspläne der teilnehmenden Banken und Sparkassen an die Kanzlei übertragen werden. Zur Erstellung eines Sicherheitenspiegels für den Jahresabschluss, erhalten Sie Informationen zur Besicherung der Darlehen.
Diese Informationen werden automatisiert in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen angezeigt und unterstützen Sie bei einer detaillierten Liquiditätsbetrachtung.
Weitere Ausbaustufen geplant
- Ermittlung von Restlaufzeitvermerken zur Unterstützung des Jahresabschlusses
Mit dieser erweiterten Datenbasis liefert der Digitale Finanzbericht künftig weitere qualifizierte Daten für die Beratung Ihrer Mandanten.
Mehr zum Rückkanal, zur Kreditübersicht und zu den teilnehmenden Banken finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022569. Informationen zur Aktualisierung der Daten entnehmen Sie dem Dokument 1037971.
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der offiziellen Website zum Digitalen Finanzbericht unter: www.digitaler-finanzbericht.de
Profitieren Sie von den Vorteilen
- Standardisiertes, sicheres Verfahren
Ein einheitlicher, digitaler Prozess für alle Banken und Sparkassen ist auf Basis des praxiserprobten und bewährten Formats der E-Bilanz gewährleistet.
- Kein zusätzliches Haftungsrisiko
Durch die Haftungsklarstellungserklärung der Banken sind Sie haftungsrechtlich nicht schlechter gestellt als bei der Einreichung in Papierform.
- Effizienter Ablauf
Die elektronische Übermittlung erspart ein zeitaufwändiges, manuelles, papiergebundenes und fehleranfälliges Verfahren.
- Nachhaltig handeln
Durch eine konsequente digitale Übermittlung leisten Sie einen Beitrag zur Ressourcenschonung und reduzieren den CO2-Ausstoß.
- Optimale Vorbereitung auf das Bank-/ Kreditgespräch
Schnellere Bearbeitung von Kreditantrag/-prolongation durch kürzere Durchlaufzeiten.
- Innovatives Dienstleistungsangebot
Neue Ansatzpunkte für eine Beratung in der Unternehmenssteuerung und beim unterjährigen Reporting.