Fachbeitrag – Digitaler Finanzbericht

Ob es um Jahresabschlüsse oder Einnahmenüberschussrechnungen geht: Diese Mandantendaten übermitteln Sie mit dem Digitalen Finanzbericht elektronisch an die Banken. Über den „Rückkanal“ werden Ihnen im Gegenzug aktuelle Kreditparameter sowie Zins- und Tilgungspläne Ihrer Mandantinnen und Mandanten zur Verfügung gestellt.

So profitieren alle – Sie von der Aktualität der Kreditdaten, die Banken von einem schnelleren Überblick zur Bonität und Ihre Mandanten von einer individuellen Beratung auf Basis aktueller Zahlen.