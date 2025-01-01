Nürnberg, 22. Oktober 2024: Der neue DATEV Mittelstandsindex basierend auf den Zahlen aus dem September 2024 macht wenig Hoffnung auf eine konjunkturelle Trendwende beim Mittelstand in Deutschland. Im Gegenteil: Die wirtschaftliche Situation der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) verschlechtert sich weiter – und hat nun auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex sinkt im September gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 90,9 Punkte. Ein Vergleich mit dem September des Vorjahres zeigt einen Rückgang von 7,1 Prozent (nicht preisbereinigt). Ein Ende der herausfordernden wirtschaftlichen Situation ist somit nicht in Sicht.