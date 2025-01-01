Nürnberg/Berlin, 13. Mai 2024: Angesichts des akuten Fachkräftemangels in der Steuerberatungsbranche haben die Bundessteuerberaterkammer (BStBK), der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) und die DATEV eG eine bundesweite Initiative gestartet. Diese wurde heute auf dem DEUTSCHEN STEUERBERATERKONGRESS in Berlin präsentiert und zielt darauf ab, das Berufsbild des Steuerfachangestellten bekannter zu machen und attraktiver darzustellen.

Die drei Partner enthüllten Details zur Fachkräfteinitiative, welche unter anderem eine Imagekampagne umfasst, die über Social Media speziell junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren adressiert. Auf der Kampagnenseite www.zahltsichausbildung.de finden Interessierte Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in der Steuerberatung. Hier findet sich auch die zentrale Stellenbörse, die einen bundesweiten Überblick zu vakanten Positionen und direkte Bewerbungsmöglichkeiten umfasst.

„Unser Beruf bietet alles, was die Generation Z will: Aufstiegschancen, Abwechslung, Sicherheit und hohe Flexibilität. Und weil es überall Steuerberatungskanzleien gibt, können sich die jungen Menschen eine Ausbildung suchen, wo auch immer sie wollen", betont BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab. „Eigene Kanzlei auch ohne Studium – nicht viele Berufe bieten eine solche Karriere. Zudem ist sie noch zukunftssicher. Denn Steuerberatung wird immer gebraucht.“

Neben der Imagekampagne umfasst die Initiative noch die Kampagne „GEMEINSAM handeln!“. Diese adressiert Steuerkanzleien direkt und unterstützt sie bei der Gewinnung, Bindung und Förderung von Fachkräften. Über die Website www.initiative-gemeinsam-handeln.de werden Kanzleien praktische Ratschläge und Werkzeuge an die Hand gegeben, um den Herausforderungen des Arbeitsmarkts aktiv zu begegnen.

„Wir müssen unsere Mitglieder besser dafür sensibilisieren, was die junge Generation fordert und erwartet, wie man sie als Mitarbeitende gewinnen und binden kann und wie eine sinnvolle Förderung aussehen kann. Schließlich sind Steuerberater auch Unternehmer und müssen sich ihrer unternehmerischen Verantwortung bewusst sein“, fordert Prof. Dr. Robert Mayr, CEO von DATEV.

DStV-Präsident Torsten Lüth bekräftigt: „Wir wollen mit unserer Imagekampagne vor allem die jungen Leute neugierig machen, die bislang noch nichts mit der Steuerberatung zu tun hatten. Anschließend sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gefragt, gewonnenes Interesse in Begeisterung zu wandeln. Ich bin mir sicher, alle Kanzleien haben die Relevanz erkannt. Häufig fehlt es aber an einer ordentlichen Portion Zeit zur Entwicklung konkreter Ideen und Konzepte. Hier wird unsere gemeinsame Initiative unterstützen.“