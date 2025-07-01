Nürnberg, 12. Juli 2024: Eine frühzeitige Entscheidung über die Vorstandsnachfolge hat der Aufsichtsrat der DATEV eG bekanntgegeben: Ab 1. Juli 2025 wird Dr. Markus Algner, derzeit Mitglied der Ge­schäftsleitung und langjährig verantwortlich für Finanzen und Nachhaltigkeit, zum Mitglied des Vorstands der Genossenschaft berufen. Er folgt dem zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand tretenden Chief Markets Officer (CMO) Prof. Dr. Peter Krug.

„Der Aufsichtsrat hat sich sehr früh mit der Nachfolge von Prof. Dr. Peter Krug beschäftigt, stellt die Vorstandsposition des CMO doch die unmittelbarste Verbindungsstelle zu unseren Mitgliedern dar. Mit der Auswahl von Dr. Markus Algner hat sich der Aufsichtsrat für eine sehr erfahrene Führungskraft entschieden, die einen breiten Erfahrungshintergrund aus unterschiedlichsten Aufgaben bei DATEV mitbringt und gleichzeitig durch die bisherige Verantwortung für Finanzen und Nachhaltigkeit einen tiefen Einblick in das Gesamtunternehmen hat“, erklärt Nicolas Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die Nachfolgeregelung.

Zum 1. Juli 2024 hatte Algner, weiterhin als Mitglied der Geschäftsleitung, den Bereich Service & Logistik übernommen. Der bisherige und langjährige Leiter dieses Bereichs, Klaus Schröder, war Ende Juni 2024 planmäßig ausgeschieden.

Als wichtige Weichenstellung für den Vorstand betrachtet auch dessen Vorsitzender Prof. Dr. Robert Mayr diesen Schritt: „Ich freue mich sehr, dass schon so frühzeitig Klarheit geschaffen wurde. Mit Dr. Markus Algner rückt ein echtes DATEV-Eigengewächs in den Vorstand auf, der bereits seit 2006 für DATEV tätig ist und schon seine Doktorarbeit über genossenschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten verfasst hat. Gleichzeitig freue ich mich auf die kommenden Monate, in denen mein langjähriger und sehr geschätzter Vorstandskollege Prof. Dr. Peter Krug mit seinem enormen Erfahrungsschatz und Wissen aus bislang 35 Jahren DATEV weiterhin tagtäglich im Kontakt mit unseren Mitgliedern stehen und wichtige Impulse nach innen und außen setzen wird.“

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende neben Prof. Dr. Peter Krug ist Chief Operating Officer (COO) Julia Bangerth.