Neben der positiven wirtschaftlichen Dynamik herrscht bei DATEV in mehreren Bereichen zusätzliche Aufbruchstimmung. Zum einen ist die konsequente Weiterentwicklung des DATEV-Angebots in Richtung Cloud ein wichtiges Thema. „Wir erwirtschaften mittlerweile 52,4 Prozent unseres Umsatzes mit Cloud-Services und -Produkten. Aber das ist erst der Anfang, denn wir sind dabei, unser gesamtes Produktportfolio in die Cloud zu transformieren“, betonte Mayr. Eine aktuelle Anwendung in der Cloud ist beispielsweise die DATEV Personalakte, die eine neue und einfachere Kollaboration zwischen Steuerberatungskanzleien und Unternehmen bei der Personalwirtschaft ermöglicht. Die Mandanten können Dokumente, wie beispielsweise Arbeitsverträge, mobil hochladen sowie den Zuordnungsvorschlag zu den hochgeladenen Dokumenten erfassen. Mit der DATEV Kanzleibox befindet sich eine weitere Cloud-Lösung in der Pilotierung. Sie dient dem einfachen und digitalen Austausch von Aufgaben, Nachrichten und Dokumenten zwischen Kanzleien und ihren Mandanten.

Auch im Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) passiert bei DATEV gerade viel. In der Pipeline hat der IT-Dienstleister hier beispielsweise einen Automatisierungsservice für Bankbuchungen, der beim elektronischen Bankbuchen die Qualität der Buchungsvorschläge für wiederkehrende Sachkontobuchungen deutlich verbessert. Im Umfeld der Wirtschaftsprüfung steht mit der neuen Anomalieerkennung eine Lösung in den Startlöchern, die mittels einer Kombination verschiedener KI-Algorithmen Auffälligkeiten erkennt und für die Anwenderin oder den Anwender nachvollziehbar erklärt. Das rege Interesse des steuerberatenden Berufsstands an KI-Lösungen zeigt sich auch an der Anwenderzahl der Ende 2023 gestarteten DATEV KI-Werkstatt. Mit rund 19.000 Nutzerinnen und Nutzern ist fast die Hälfte der Genossenschaftsmitglieder bereits auf dieser Online-Plattform aktiv, auf der sie exklusiv neuartige Prototypen auf Basis generativer KI kostenlos testen kann. Pro Woche kommen im Schnitt rund 700 weitere dazu. Auch die in der KI-Werkstatt verfügbaren Anwendungen haben sich in der letzten Zeit sehr schnell weiterentwickelt und es kommen regelmäßig weitere hinzu.