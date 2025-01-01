Nürnberg, 19. Dezember 2024: An der schwierigen Lage des Mittelstands in Deutschland hat sich auch im November nichts geändert. Das zeigen die Daten und Zahlen des neuen DATEV Mittelstandsindex. Trotz kleinerer Verbesserungen beim Umsatz der mittleren Unternehmen, trübt sich die wirtschaftliche Situation insgesamt weiter ein - insbesondere bei den Kleinstbetrieben. Der Abschwung setzt sich fort.

Auch wenn sich seine Dynamik etwas gebremst hat. Die Beschäftigung bleibt in fast allen Branchen weiter rückläufig. Jetzt schon im dritten Monat in Folge. Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, warnt vor falschen Hoffnungen: „Die leichte Umsatzerholung bei den mittleren Unternehmen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kleinst- und Kleinunternehmen nach wie vor mit teils hohen Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Eine Trendwende ist noch nicht in Sicht.“