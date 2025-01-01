Düsseldorf, 28. Oktober 2024: Die DATEV-Niederlassung Düsseldorf zieht nach 16 Jahren vom bisherigen Standort in der Hansaallee 101 in neue, moderne Räume in der Willstätterstraße 60. Auf einer Fläche von 923m² bietet die Niederlassung nun eine Vielzahl an zukunftsorientierten Arbeits- und Schulungsumgebungen – nicht nur für die eigenen Angestellten, sondern auch für die Mitglieder der Genossenschaft, die vor allem aus dem steuer- und rechtsberatenden Berufsstand kommen, sowie deren Mandanten.

„Mit dem neuen Standort setzen wir das Konzept ‚DATEV-Niederlassung der Zukunft‘ um und schaffen innovative Arbeitswelten, die flexibel nutzbar sind und ein modernes Ambiente bieten“, erklärt Ina Görtz, Leiterin der DATEV-Niederlassung Düsseldorf. „Die Gestaltung der Räume orientiert sich an den veränderten Anforderungen unserer Mitglieder und Mitarbeitenden an das Arbeitsumfeld, die sich seit der Corona-Pandemie etabliert haben. Wir haben uns bewusst für offene und flexible Raumkonzepte entschieden, die eine luftige Atmosphäre schaffen und gleichzeitig unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten bieten.“

Der neue Standort der DATEV-Niederlassung in Düsseldorf überzeugt durch großzügige Pausenzonen im Lounge-Stil, modern ausgestattete Schulungsräume und diverse Bereiche zur flexiblen Nutzung. Besondere Highlights sind die drei verschiedenen Zonen für Präsenz-Seminare, hybride Formate für Online- und Präsenz-Teilnahme sowie interne Meetings. „Unsere Mitglieder können nun eine Vielzahl an Räumlichkeiten für Workshops und Mandantenbesprechungen nutzen. Dabei bieten wir modernste Technik, wie Großbildschirme, beschreibbare Glaselemente, höhenverstellbare Schreibtische und Whiteboards“, betont Görtz.

Die Projekträume sind flexibel möbliert und bieten optimale Voraussetzungen für kreatives Arbeiten und Brainstorming. Der hybride Bereich ermöglicht sowohl DATEV-interne als auch externe Nutzung, je nach Bedarf. „Besonders stolz sind wir auf den Raum ‚Workshop virtuell‘, der speziell für Online-Seminare und Videoaufnahmen konzipiert wurde“, ergänzt Görtz.

Die DATEV-Niederlassung Düsseldorf bleibt auch am neuen Standort in unmittelbarer Nähe zur bewährten Infrastruktur. „Wir sind lediglich 200 Meter weiter an ein anderes Ende des Quartiers Seestern gezogen und können so weiterhin die Vorteile der Umgebung nutzen“, sagt Görtz.

Im vergangenen Jahr nutzten nahezu 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Schulungs- und Beratungsangebot der Düsseldorfer DATEV-Niederlassung, darunter vor allem Steuerberater, Rechtsanwälte und Mitarbeitende aus mittelständischen Unternehmen. Insgesamt wurden etwa 7.500 Beratungsstunden erbracht, die sich auf verschiedene Formate verteilen, darunter auch Kurzberatungen und Online-Seminare.