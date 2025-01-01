Nürnberg, 11. Juni 2024: Die DATEV eG und die aumico AG aus Zürich bieten ihren Anwenderinnen und Anwendern schnelle und einfache Prozesse für die Individualisierung von Jahresabschlüssen. Das Schweizer Technologieunternehmen hat dafür seine webbasierte Software mit einer Schnittstelle ausgestattet, die gemeinsam mit Spezialisten bei DATEV entwickelt wurde. Daten aus der Jahresabschluss-Lösung von DATEV lassen sich damit einfach übernehmen und als Basis für einen individualisierten Jahresabschluss nutzen. Gleichzeitig ist aumico nun als Premium Partner auf dem DATEV-Markplatz gelistet. Dort lassen sich Lösungen von Partnerunternehmen einfach finden, die das Softwareangebot von DATEV sinnvoll ergänzen.

Der Jahresabschluss gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Erfolg und die finanzielle Lage von Unternehmen. Dabei ist es entscheidend, ihn nach den vorgegebenen Formaten und Richtlinien fristgerecht und korrekt anzufertigen. Die DATEV-Lösungen unterstützen die Erstellung eines Jahresabschlusses auf Basis von Kontenzwecken für eine große Anzahl der in Deutschland geltenden aktuellen Vorschriften und Taxonomien. Für manche Unternehmen kann es jedoch sinnvoll oder notwendig sein, ihren Jahresabschluss mit einer individuellen Struktur, nach handelsrechtlichen Spezialvorschriften, internationaler Rechnungslegung oder den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzubauen.