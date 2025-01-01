Nürnberg, 11. Juni 2024: Die DATEV eG und die aumico AG aus Zürich bieten ihren Anwenderinnen und Anwendern schnelle und einfache Prozesse für die Individualisierung von Jahresabschlüssen. Das Schweizer Technologieunternehmen hat dafür seine webbasierte Software mit einer Schnittstelle ausgestattet, die gemeinsam mit Spezialisten bei DATEV entwickelt wurde. Daten aus der Jahresabschluss-Lösung von DATEV lassen sich damit einfach übernehmen und als Basis für einen individualisierten Jahresabschluss nutzen. Gleichzeitig ist aumico nun als Premium Partner auf dem DATEV-Markplatz gelistet. Dort lassen sich Lösungen von Partnerunternehmen einfach finden, die das Softwareangebot von DATEV sinnvoll ergänzen.
Der Jahresabschluss gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Erfolg und die finanzielle Lage von Unternehmen. Dabei ist es entscheidend, ihn nach den vorgegebenen Formaten und Richtlinien fristgerecht und korrekt anzufertigen. Die DATEV-Lösungen unterstützen die Erstellung eines Jahresabschlusses auf Basis von Kontenzwecken für eine große Anzahl der in Deutschland geltenden aktuellen Vorschriften und Taxonomien. Für manche Unternehmen kann es jedoch sinnvoll oder notwendig sein, ihren Jahresabschluss mit einer individuellen Struktur, nach handelsrechtlichen Spezialvorschriften, internationaler Rechnungslegung oder den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzubauen.
Schnell und zuverlässig zur Individualauswertung
Die Lösung von aumico unterstützt Anwenderinnen und Anwender vom Datenimport über die Anpassung des Schemas an individuelle Bedürfnisse sowie die Kontenzuordnung bis hin zum Jahresabschluss. Dafür können die Daten, die für die Erstellung des Jahresabschlusses benötigt werden, ganz einfach aus den DATEV-Lösungen für den Jahresabschluss exportiert werden. Erforderlich ist dabei die Angabe über das zu exportierende Jahr. Der Datensatz lässt sich dann als Datei im Excelformat abspeichern und in die Partnerlösung importieren.
Anschließend kann der individuelle Jahresabschluss nach den jeweiligen Vorgaben und Anforderungen zuverlässig erstellt werden. Ob ein IFRS-Abschluss zusätzlich zu Handels- und Steuerbilanz, ein individuelles Reporting nach internationalen Standards, eine Handelsbilanz mit individualisierter Gliederung oder ein Jahresabschluss nach Formblattverordnung gewünscht ist – mit der Software von aumico sind die Anpassungen mit wenigen Klicks realisierbar. Dabei deckt die Lösung alle gängigen Rechtsformen ab.