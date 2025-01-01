Nürnberg, 06. Juni 2024: Anlässlich des Tags des Laufens versammelten sich über 200 Laufbegeisterte und Sportinteressierte am 05. Juni 2024 vor dem DATEV IT-Campus in Nürnberg, um ihre Leidenschaft für den Laufsport und ihr Engagement für die Umwelt zu zeigen. Neben der Veranstaltung in der Noris fanden an dem Tag über 150 Lauf-Events in ganz Deutschland statt, bei denen die Teilnehmenden durch Spenden die Neu-Anpflanzung von Bäumen ermöglichen konnten, was die Aufforstung von Waldflächen in Deutschland unterstützt.

Initiiert vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), German Road Races (GRR), der Vereinigung der großen deutschen Straßenläufe, und unterstützt von DATEV, findet jedes Jahr am ersten Mittwoch im Juni der Tag des Laufens statt. An über 150 Orten in ganz Deutschland treffen sich den ganzen Tag über Menschen, um sich gemeinsam zu bewegen – und viele weitere sind auf eigene Faust unterwegs.

In diesem Jahr beteiligte sich DATEV als Unterstützer des Tags des Laufens, der weltweit als Global Running Day gefeiert wird, mit einer eigenen Veranstaltung in Nürnberg. „Laufen kann dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Weil wir bei DATEV glauben, dass sich Menschen beim Laufen nicht nur gemeinsam bewegen, sondern auch gemeinsam mehr bewegen können, unterstützen wir den Tag des Laufens“, so Dr. Markus Algner, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Finanzen und Nachhaltigkeit bei DATEV und selbst als aktiver Teilnehmer beim Lauf dabei.