Das Umsatzwachstum erstreckt sich über alle Geschäftsbereiche, wobei die Produktgruppe Rechnungswesen mit einem Zuwachs von 54,8 Millionen Euro an der Spitze steht. Wie schon in den Vorjahren spielen aber vor allem die cloudbasierten Lösungen eine besondere Rolle. Exemplarisch nannte Robert Mayr hier DATEV Unternehmen online, ein browserbasiertes Anwendungspaket, das speziell für Unternehmen und deren Steuerberaterinnen und Steuerberater entwickelt wurde und eine effiziente Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Im Januar 2024 überstieg die Zahl seiner Nutzerinnen und Nutzer erstmals die Marke einer halben Million. „Dies ist ein Meilenstein, der die wachsende Relevanz digitaler Plattformen, aber auch das Vertrauen in unsere Lösung widerspiegelt“, so der CEO. Mehr als 76 Millionen Belege tauschen die von DATEV-Mitgliedern beratenen Unternehmen im Schnitt monatlich über die DATEV-Cloud mit ihren steuerlichen Beraterinnen und -beratern aus. Darin sind inzwischen rund vier Milliarden Belege von insgesamt rund 1,2 Million Unternehmen gespeichert.

Der schwierigen konjunkturellen Lage zum Trotz zeigt die Entwicklung auch im Bereich Personalwirtschaft konstant nach oben. CFO Diana Windmeißer führte aus, dass mit DATEV-Software inzwischen 14,5 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Monat erstellt werden. Damit erhalten im Durchschnitt noch einmal rund 300.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr eine DATEV-Gehaltsabrechnung als noch im Vorjahr. Und immer mehr davon bekommen den Lohnnachweis rein digital: So waren bei DATEV Arbeitnehmer online – der digitalen Plattform zur Bereitstellung von Gehaltsdokumenten – Ende des Jahres 2023 rund 4,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer registriert. Das entspricht einem Zuwachs von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.