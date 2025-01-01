Der Zeitpunkt und die Einzelheiten der Übertragung von Immobilienvermögen werden durch zahlreiche steuerliche und außersteuerliche Aspekte bestimmt, die sowohl bei Übertragungen zu Lebzeiten als auch bei solchen von Todes wegen zu berücksichtigen sind. Auch Liquiditätsbelastungen wie mögliche Erbschaft- und Einkommensteuer, Pflichtteilsansprüche und Zugewinnausgleichsforderungen müssen dabei berücksichtigt werden.

Oftmals wird die konkrete Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex „aufgeschoben“. Um Familienvermögen langfristig zu sichern, sollten die Weichen jedoch rechtzeitig gestellt werden. Insbesondere bei umfangreichem Immobilienvermögen ist eine frühzeitige Beschäftigung mit diesem Thema unerlässlich.

Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz kennt für Immobilien unterschiedliche Steuerbegünstigungen. Diese unterscheiden sich je nach Zuordnung des Grundstücks zum Privat- oder Betriebsvermögen. Im Falle der Betriebsvermögenszugehörigkeit hängt dies davon ab, ob das Grundstück zum Verwaltungsvermögen gehört oder nicht.

Das Fachbuch zeigt praxisnah die wesentlichen Aspekte der Übertragung von Immobilienvermögen auf. Sowohl die schenkung- und erbschaftsteuerlichen Folgen der Übertragung von Immobilien wie auch die zivil- und erbrechtlichen Grundsätze und Voraussetzungen werden detailliert betrachtet.