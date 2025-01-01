Nürnberg, 29. Mai 2024: Mit dem DATEV Anwalt Komfortpaket kommen Rechtanwaltskanzleien dem Ziel, papierlos zu arbeiten, einen großen Schritt näher. Das Zusatzmodul ergänzt die Kanzleiorganisationssoftware DATEV Anwalt classic um Funktionen, die über die reine Kanzleiorganisation hinausgehen und einen durchgängig digitalen und medienbruchfreien Workflow in der gesamten Kanzlei möglich machen. Entstanden ist es aus dem bisherigen DATEV Anwalt Kommunikationspaket, das weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt wurde, die über den Bereich Kommunikation hinausgehen.

Die Erweiterungen sorgen dafür, dass bislang manuell zu erledigende Aufgaben künftig effizient digital abgewickelt werden können. So lassen sich Schriftsätzen beispielsweise mit dem neuen Anlagenmanager automatisiert Urkundenbeweise als Anlagen hinzufügen. Dafür können die Anlagen direkt aus dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) ausgewählt werden, zum Beispiel aus der Akte. Sie werden automatisch nummeriert und erhalten einen Anlagen-Suffix, den der Nutzer frei vergeben kann. Wenn das Dokument über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) versendet wird, werden die Anlagen zusammen mit dem Dokument automatisch an die beA-Nachricht angehängt und entsprechend mit einem Anlagenstempel versehen. Für Schriftsätze an das Gericht können die weiteren Vollbeweise der Zivilprozessordnung (ZPO) als Blankoeintrag im selben Format wie Urkundenbeweise im Dokument eingefügt werden.

Eine weitere neue Funktion ist die Stapelsignatur. Damit können mehrere beA-Schriftsätze gleichzeitig signiert werden, was bei Routinetätigkeiten zu einer deutlichen Zeitersparnis führt. Auch der Mandatsanbahnungsprozess lässt sich mit dem DATEV Anwalt Komfortpaket komplett digital gestalten - von der ersten Anfrage bis zur Anlage einer neuen Akte in DATEV Anwalt classic. Das gilt auch für Anfragen, die die Kanzlei per Telefon oder E-Mail erreichen. Die E-Mail-Anfrage wird automatisch in der neu angelegten Akte in der Organisationssoftware gespeichert.