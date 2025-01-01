Nürnberg, 04. Juli 2024: Es gibt kaum eine zweite Veranstaltung, die eine vergleichbare Gänsehaut-Garantie bietet wie der DATEV Challenge Roth. Am 7. Juli treten wieder zahlreiche Athletinnen und Athleten an, um sich in drei unterschiedlichen Disziplinen zu messen. Seit 2013 ist DATEV stolzer und verlässlicher Titelsponsor des weltweit größten Wettkampfs auf der Triathlon-Langdistanz.

Auch zahlreiche DATEV-Mitarbeitende lassen sich den Triathlon-Klassiker nicht entgehen. Viele von ihnen engagieren sich freiwillig als Helferinnen und Helfer oder unterstützen die Sportlerinnen und Sportler als begeisterte Fans. Darüber hinaus gehen auch wieder viele Mitarbeitende und Mitglieder als Teilnehmende selbst an den Start. Diese leidenschaftliche Beteiligung spiegelt die genossenschaftlichen Werte von DATEV wider: partnerschaftlicher Zusammenhalt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

In diesem Jahr gibt es ein besonderes Highlight: Die ARD überträgt im Ersten das Finale des Rennens live. Darüber hinaus wird der DATEV Challenge Roth auch für ca. 9 Stunden im BR Fernsehen und im Livestream auf BR24Sport zu sehen sein.