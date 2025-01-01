Nürnberg, 02. Juli 2024: Die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und die DATEV eG werden Partner. In diesem Zuge wurde eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Name „Max-Morlock-Stadion“ für die nächsten Jahre erhalten bleibt. Weiterer Bestandteil der Vereinbarung ist die Nutzung des „Achtecks“ für diverse Firmenveranstaltungen von DATEV.

Bis Ende 2026 wird das Max-Morlock-Stadion seinen Namen beibehalten. Möglich wird dies durch eine Kooperation zwischen der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und DATEV. Im Gegenzug wird der Nürnberger IT-Dienstleister die unterschiedlichen Möglichkeiten des Max-Morlock-Stadions für Veranstaltungen nutzen. Darüber hinaus beinhaltet die Partnerschaft, die zunächst auf drei Jahre angelegt ist, verschiedene Kommunikationsmaßnahmen und Werbeleistungen. Im Rahmen eines Pressetermins am 02. Juli 2024 im Max-Morlock-Stadion wurde die Partnerschaft den anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern sowie der Öffentlichkeit offiziell bekanntgegeben.

„Mir ist bewusst, welche Bedeutung der Stadionname für die Menschen in der Region hat. Aufgrund dessen bin ich sehr erfreut, dass wir mit DATEV nun ein sehr renommiertes Unternehmen als Partner an unserer Seite wissen. Die Kooperation mit DATEV und der damit einhergehende Erhalt des Stadionnamens für die nächsten Jahre ist ein starkes Zeichen für den Standort, die Region und nicht zuletzt für die Veranstaltungsstätte Max-Morlock-Stadion“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und Bürgermeister Christian Vogel.

Dr. Markus Algner, Geschäftsleitungsmitglied der DATEV eG: „Wir nutzen schon seit längerer Zeit das Nürnberger Stadion, um unsere unterschiedlichen Unternehmensevents umzusetzen. Dies wollen wir weiter ausbauen. Gleichzeitig wurde uns durch die Zusammenarbeit die Möglichkeit geboten, ein Thema zu fördern, das sehr viele Menschen in der Region bewegt. Wir wollen als in Nürnberg verwurzeltes Unternehmen dazu beitragen, dass der derzeitige Stadionname weiter erhalten werden kann. Wir freuen uns sehr darauf, diese Partnerschaft gemeinsam mit der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und der Stadt Nürnberg mit Leben zu füllen.”

Dazu sagt Sven Michel, Leiter Vertrieb und Marketing der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH: „Unsere Gespräche mit den Verantwortlichen der DATEV eG waren von Anfang an von Vertrauen, Transparenz und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Es war immer unser Ziel, dass das Max-Morlock-Stadion auch zukünftig diesen Namen tragen kann. Damit wollen wir im Vergleich zu anderen Stadien bewusst einen etwas anderen und eigenen Weg gehen. Darauf haben wir hingearbeitet und nun mit DATEV einen Partner gefunden, der hervorragend zum „Achteck“ und unserem Konzept passt. Des Weiteren zeigt dieses Engagement, dass das Nürnberger Stadion nach wie vor eine hohe Relevanz als Location für Business Events besitzt. Das macht uns stolz und lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“