Nürnberg, 02. Dezember 2024: Bei der Modernisierung seiner Anwenderprozesse rund um den Zahlungsverkehr arbeitet der IT-Dienstleister DATEV eG mit dem Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) zusammen. Im Zusammenspiel mit Diensten aus dem eigenen Rechenzentrum nutzt DATEV Cloud-Technologie von AWS zur Gestaltung von wichtigen Bausteinen seiner technischen Infrastruktur. Auf dieser Basis stellt die Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ihren Anwenderinnen und Anwendern ein zukunftsfähiges, zuverlässiges und sicheres System zur Verarbeitung sensibler Payment-Daten zur Verfügung.
Mit der neuen Technologieplattform kommt DATEV auch Anforderungen nach, die aufgrund von regulatorischen und gesetzlichen Veränderungen von Ende 2025 an im Payment-Umfeld greifen: Das neue Kontoumsatzformat CAMT wird zum verpflichtenden Standard für die elektronische Übermittlung von Bankkontoumsätzen. Der seit Jahrzehnten geltende SWIFT-Standard MT940 zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugsdaten wird voraussichtlich ab November 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund modernisiert DATEV seinen bewährten Bankdatenservice mit der neuen cloud-basierten Plattform und überführt sukzessive auch die in seinen Softwarelösungen integrierten Zahlprozesse in die neue Infrastruktur. Bis Ende 2025 werden damit die Funktionen des DATEV Bankdatenservices zum sicheren Austausch mit Banken über die neue Plattform laufen. Das Ziel ist, diese Umstellung für die Anwenderinnen und Anwender geräuschlos im Hintergrund zu vollziehen.
Basis für sichere Services und schnellere Entwicklungszyklen
Das breite, modular aufgebaute Angebot an AWS-Services ermöglicht es DATEV, Dienste aus dem eigenen Rechenzentrum mit denen von AWS zu verbinden - in einem nahtlosen, durchgängigen Prozess für die Anwender. Neben den Vorteilen für die Nutzerinnen und Nutzer war auch die komfortable Entwicklungsumgebung ein Argument für den Einsatz der AWS-Cloud im Rahmen der neuen Payment-Infrastruktur. „Als weltweit etablierte Plattform macht die Public Cloud von AWS eine sehr effiziente und schnelle Entwicklung von Services möglich“, sagt Prof. Dr. Christian Bär, Chief Technologie Officer bei DATEV. „Viele Routine-Aufgaben lassen sich durch AWS automatisieren, was uns in der Entwicklung mehr Raum für die Umsetzung von Kundenwünschen gibt. Das hohe Niveau in Sachen Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Performance erlaubt es uns, unseren Anwendern qualitativ hochwertige Lösungen bereitzustellen und auch in Zukunft flexibel auf regulatorische Anforderungen zu reagieren.“
Wesentliche Punkte für seine Produkte und Dienstleistungen sind für DATEV die IT-Sicherheit und der Datenschutz. Die AWS-Cloud erfüllt entsprechend strenge Compliance- und Sicherheitsanforderungen. Alle in der DATEV-Lösung auf der AWS-Plattform verarbeiteten Daten werden ausschließlich verschlüsselt transportiert und innerhalb der DATEV-eigenen Infrastruktur ebenfalls verschlüsselt aufbewahrt. Anwenderdaten werden dabei ausschließlich im EU-Raum verarbeitet. Zudem hat der IT-Dienstleister die Sicherheit durch interne Datenschutz-Audits und IT-Security Reviews als auch durch externe Penetrationstest auf Herz und Nieren getestet.
