Nürnberg, 02. Dezember 2024: Bei der Modernisierung seiner Anwenderprozesse rund um den Zahlungsverkehr arbeitet der IT-Dienstleister DATEV eG mit dem Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) zusammen. Im Zusammenspiel mit Diensten aus dem eigenen Rechenzentrum nutzt DATEV Cloud-Technologie von AWS zur Gestaltung von wichtigen Bausteinen seiner technischen Infrastruktur. Auf dieser Basis stellt die Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ihren Anwenderinnen und Anwendern ein zukunftsfähiges, zuverlässiges und sicheres System zur Verarbeitung sensibler Payment-Daten zur Verfügung.

Mit der neuen Technologieplattform kommt DATEV auch Anforderungen nach, die aufgrund von regulatorischen und gesetzlichen Veränderungen von Ende 2025 an im Payment-Umfeld greifen: Das neue Kontoumsatzformat CAMT wird zum verpflichtenden Standard für die elektronische Übermittlung von Bankkontoumsätzen. Der seit Jahrzehnten geltende SWIFT-Standard MT940 zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugsdaten wird voraussichtlich ab November 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund modernisiert DATEV seinen bewährten Bankdatenservice mit der neuen cloud-basierten Plattform und überführt sukzessive auch die in seinen Softwarelösungen integrierten Zahlprozesse in die neue Infrastruktur. Bis Ende 2025 werden damit die Funktionen des DATEV Bankdatenservices zum sicheren Austausch mit Banken über die neue Plattform laufen. Das Ziel ist, diese Umstellung für die Anwenderinnen und Anwender geräuschlos im Hintergrund zu vollziehen.