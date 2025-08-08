Nürnberg, 8. August 2025: Auch für die kommenden Jahre kann das DATEV Digital & Print Solution Center (DPSC) seinen hohen Qualitätsstandard über unabhängige Zertifizierungen aus dem Druckgewerbe nachweisen. Eine aktuelle Überprüfung bestätigt, dass der Druckdienstleister das QualitätsSiegel Digitaldruck (QSD) und den ProzessStandard Offset (PSO) auch künftig führen darf. Diese Zertifizierungen bescheinigen dem DPSC für unterschiedliche Druckverfahren die Einhaltung standardisierter und qualitätssichernder Verfahrensweisen bei der Herstellung der Druckerzeugnisse. Die aktuellen Zertifikate gelten bis Mitte 2027. Durchgeführt wurde die Prüfung von der Verband Druck und Medien Beratung GmbH, die nach den Vorgaben des Bundesverbands Druck und Medien (bvdm) und des Forschungsinstituts für die Druck- & Medienindustrie (Fogra) prüft.

Über die PSO- und QSD-Zertifizierungen kann das DATEV DPSC eine sehr hohe Qualitätssicherheit durch abgestimmte Arbeitsabläufe in den jeweiligen Druckverfahren nachweisen. Die internen Workflows entsprechen dem internationalen Standard ISO 12647 und gewährleisten, dass der Druckbetrieb jederzeit in der Lage ist, wiederholbar Druckergebnisse von hoher Qualität zu liefern. Durch vordefinierte Qualitätskorridore lässt sich das Qualitätsniveau messen und nachweisen.

Bei grundsätzlich gleicher Zielsetzung unterscheiden sich die Prüfungsinhalte für beide Siegel. Für die QSD-Zertifizierung im Bereich Digitaldruck sind ein qualifiziertes Farbmanagement, die Datenprüfung nach PDF/X-Vorgaben, vorhandene Beratungs- und Medienkompetenz, eine Auflagenkonstanz im Digitaldruckverfahren und die Möglichkeit zur Simulation des Offsetdrucks maßgeblich. Das qualifizierte Farbmanagement steht auch im Fokus der PSO-Zertifizierung für den Offsetdruck. Daneben wird hier auf die Prüfdruckerstellung, eine standardisierte Druckformherstellung und den Auflagendruck im Bogenoffset nach den bestimmten Vorgaben Wert gelegt.

Neben den beiden fachspezifischen Siegeln aus dem Druckgewerbe verfügt das DATEV DPSC noch über eine Reihe weiterer übergreifender Testate. So sind beispielsweise das Qualitätsmanagement, das Servicemanagement, die Informationssicherheit und die vertrauliche Vernichtung von Dokumenten seit langem nach den einschlägigen ISO- beziehungsweise DIN-Standards zertifiziert.