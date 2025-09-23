Die bis 2018 zurückreichenden Datenreihen des DATEV Mittelstandsindex machen deutlich, wie der deutsche Mittelstand in den vergangenen Jahren regelrecht durchgeschüttelt wurde: Vor der Pandemie dominierten moderate Umsatz- und Beschäftigungszuwächse, getragen vor allem vom Dienstleistungssektor und Binnenhandel. 2020 folgte der deutliche Einbruch durch die Corona-Pandemie, die Umsatzrückgänge und temporäre Personalabbaumaßnahmen in besonders betroffenen Branchen (Gastronomie, Beherbergung, Teile des Verarbeitenden Gewerbes) brachte. Im Jahr 2021 und Anfang 2022 setzte eine teils volatile Erholung ein, doch seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine führten hohe Energiepreise und Inflationsraten zu einem neuen Belastungszyklus, der die Erträge und die Planungssicherheit in den Unternehmen massiv beeinträchtigte und viele Betriebe an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachte. Aus den Datenreihen geht hervor, dass die Kleinstunternehmen besonders stark betroffen waren und sich bis heute nicht erholt haben.