In bargeldintensiven Unternehmen sind die Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer der Finanzverwaltung vorrangig auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Kassenaufzeichnungen fokussiert, so auch in der Gastronomie.
Die Prüfungsdichte in Restaurants, Cafés, Imbissstuben und ähnlichen Betrieben ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gleichzeitig räumt die Kassen-Nachschau den Finanzbehörden immer mehr Rechte ein. Prüfende dürfen die Geschäftsräume ohne vorherige Ankündigung betreten, um zum Beispiel das Verhalten an der Kasse zu beobachten, Testkäufe durchzuführen oder Zugriff auf die Einzelaufzeichnungen der Kasse und der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu nehmen. Auch die seit dem 01.01.2020 ausgesetzte Meldepflicht für elektronische Kassensysteme ist seit dem 01.01.2025 technisch umgesetzt und verpflichtet nun Unternehmen, dieser nachzukommen. Sie wirft allerdings rechtliche sowie prozessuale Fragestellungen auf, die für die Mitteilung an das jeweilige Finanzamt relevant sind. Darauf sollten Unternehmer und Unternehmerinnen vorbereitet sein.
Das Buch zeigt, wie die Kasse prüfungssicher eingerichtet und somit Schätzungen vermieden werden können. Es beschreibt beispielsweise, wie man die Tageseinnahmen zutreffend ermittelt, wie man Aufzeichnungen über Freigetränke/Happy-Hour-Zeiten, Verderb, Schwund oder Diebstahl führt. Dargestellt wird auch, was die Prüfenden der Finanzverwaltung dürfen – und was nicht.
Die vom Bundesfinanzministeriums stammenden FAQ und brandaktuelle Anwendungserlasse sind ebenso berücksichtigt wie die GoBD*. Enthalten sind ferner Ausführungen zur Notwendigkeit und Inhalten einer Verfahrensdokumentation sowie zahlreiche Tipps und Urteile der Finanzgerichtsbarkeit.
Inhalte (Auszug)
- Einführung in die Thematik
- Arten der Kassenführung
- Steuerliche Ordnungsvorschriften (§§ 145 – 147 AO)
- Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- & Vorlagepflichten bei
elektronischen Aufzeichnungssystemen
- Der Tagesabschluss des Gastwirts
- Kassenführung bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
- Rechtsfolgen einer fehlerhaften Kassenführung
- Kassen-Nachschau (§ 146b AO)
- Manipulationsschutz für elektronische Aufzeichnungssysteme
- Mitteilungspflicht für elektronische Aufzeichnungssysteme
- DATEV-Lösungen
*Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
