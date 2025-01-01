Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV (DATEV BWA), der DATEV Controllingreport sowie der DATEV Frühwarnservice sind wichtige Informations- und Steuerungsinstrumente für das mittelständische Unternehmen.

Warum sind diese Instrumente so wichtig? Der Jahresabschluss oder die Gewinnermittlung bildet die wirtschaftliche Lage des Unternehmens immer erst im Nachhinein ab - denn die Erstellung erfolgt erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres.

Aussagefähige unterjährige Zahlen liefert hingegen die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die in der Regel monatlich bereitgestellt wird. Diese unterjährigen Daten sind unverzichtbar bei der Kreditvergabe durch Banken, für interne Steuerungszwecke oder als Grundlage für Gespräche mit einer Steuerberatungskanzlei.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV zu lesen, zu verstehen und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zusammen mit der Steuerberatungskanzlei zu analysieren. Darauf aufbauend und ebenfalls ideal für das Bankgespräch bietet sich der DATEV Controllingreport an, der zusätzlich Trends und Entwicklungen des Erfolgs und der Liquidität zeigt. Ergänzend kann der DATEV Frühwarnservice bei der Früherkennung betriebswirtschaftlicher Auffälligkeiten unterstützen. Dabei werden automatisch BWA-Kriterien und Kennzahlen zu Liquidität, Bilanz und Erfolg auf Auffälligkeiten geprüft.