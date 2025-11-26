Nürnberg, 26. November 2025: Die Löhne und Gehälter von Beschäftigten in Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind seit 2022 spürbar gestiegen. Das zeigt das aktuelle DATEV Spotlight Löhne und Gehälter, das auf Daten aus dem DATEV Mittelstandsindex basiert. Demnach legten die Bruttostundenlöhne – inklusive Sonderzahlungen wie etwa die Energiepreispauschale – im Mittelstand in den vergangenen drei Jahren um rund 20 Prozent zu.

„KMU beschäftigen mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen. Sie sind damit nicht nur zentral für die Beschäftigung, sondern auch ein exakter Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Der Anstieg des Bruttostundenlohns von 20 Prozent seit 2022 in diesen Betrieben ist repräsentativ für alle Unternehmen”, so DATEV-CEO Robert Mayr. Das zeige auch ein Vergleich mit der Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes.

Auffällig ist, dass die Gehälter von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zwar ebenfalls steigen, aber langsamer als die übrigen Löhne. Ohne die Berücksichtigung von Privatentnahmen oder Sachleistungen bleibt ihr Zuwachs unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt: Seit 2022 haben sie um rund 12 Prozent zugelegt.