Nürnberg, 26. November 2025: Die Löhne und Gehälter von Beschäftigten in Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind seit 2022 spürbar gestiegen. Das zeigt das aktuelle DATEV Spotlight Löhne und Gehälter, das auf Daten aus dem DATEV Mittelstandsindex basiert. Demnach legten die Bruttostundenlöhne – inklusive Sonderzahlungen wie etwa die Energiepreispauschale – im Mittelstand in den vergangenen drei Jahren um rund 20 Prozent zu.
„KMU beschäftigen mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen. Sie sind damit nicht nur zentral für die Beschäftigung, sondern auch ein exakter Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Der Anstieg des Bruttostundenlohns von 20 Prozent seit 2022 in diesen Betrieben ist repräsentativ für alle Unternehmen”, so DATEV-CEO Robert Mayr. Das zeige auch ein Vergleich mit der Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes.
Auffällig ist, dass die Gehälter von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zwar ebenfalls steigen, aber langsamer als die übrigen Löhne. Ohne die Berücksichtigung von Privatentnahmen oder Sachleistungen bleibt ihr Zuwachs unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt: Seit 2022 haben sie um rund 12 Prozent zugelegt.
Starke Dynamik in unteren Lohngruppen
Besonders ausgeprägt sind dagegen die Zuwächse in den unteren 20 Prozent der Einkommen: Hier stiegen die Bruttostundenlöhne seit 2022 um mehr als 25 Prozent. Haupttreiber war die deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zwischen Januar 2022 und Januar 2025 um rund 31 Prozent. “Das ist ein klarer Hinweis darauf, wie politische Entscheidungen direkt auf Einkommen wirken“, sagt Prof. Dr. Robert Mayr. Bis Januar 2027 soll der gesetzliche Mindestlohn schrittweise auf 14,60 Euro steigen.
Weitere Informationen:
Das DATEV Spotlight ist eine Ergänzung zum DATEV Mittelstandsindex. Regelmäßig wird ein für die Entwicklung im Mittelstand wichtiges Thema von DATEV-Experten im gesamtwirtschaftlichen Kontext analysiert.
Für das aktuelle DATEV Spotlight Löhne und Gehälter wurde der Median der Bruttostundenlöhne inklusive Einmal- und Sonderzahlungen analysiert. Die Werte des monatlich veröffentlichten DATEV Mittelstandsindex Lohn beziehen sich auf die Bruttomonatslöhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das vollständige Spotlight finden Interessierte hier:
Weitere Spotlights, unter anderem zu Umsatz, Lohn, Beschäftigung im gesamtwirtschaftlichen Kontext, zum Mindestlohn, zu Verkehr und Lagerei sowie zum Bauhauptgewerbe, sowie weitere Veröffentlichungen finden Interessierte unter DATEV Economics. Informationen zum monatlich veröffentlichten DATEV Mittelstandsindex gibt es hier: mittelstandsindex.datev.de
Über den DATEV Mittelstandsindex
Der DATEV Mittelstandsindex bietet einen datenbasierten Blick auf die konjunkturelle Lage der Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. Seine Auswertungen werden seit September 2024 monatlich von DATEV zusammen mit einem ausführlicheren Bericht veröffentlicht.
Diese makroökonomische Analyse basiert auf Daten, die in DATEV-Lösungen von DATEV-Mitgliedern (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte) für ihre Mandanten (i.d.R. Unternehmen) erstellt und verarbeitet werden. Für die Erstellung der Auswertungen werden diese anonymisiert und aggregiert, um höchste Standards im Datenschutz und der Informationssicherheit einzuhalten.
Die drei Kernbereiche des DATEV Mittelstandsindex sind Umsätze, Löhne und Beschäftigungsdaten. Die Daten für den Umsatzindex stammen aus den Umsatzsteuervoranmeldungen (UStVA) von über einer Million Unternehmen. Die Daten für die Indizes zu Beschäftigung und Lohn stammen aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen von mehr als acht Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.