Der Firmenwagen zählt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterhin zu den beliebtesten Gehaltsextras. Für viele Unternehmen ist die Überlassung eines Dienstwagens eine effiziente Alternative zur klassischen Gehaltserhöhung, da die Mitarbeitenden den Vorteil unmittelbar spüren.

Um die betriebliche Elektromobilität zu fördern, hat die Bundesregierung mehrere steuerliche Vergünstigungen geschaffen, die ab 2025 in Kraft treten. Diese Änderungen machen Elektroautos als Firmenwagen attraktiver denn je – sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Seit 2013 gibt es einen steuerlichen Ausgleich der Nachteile bei der privaten Nutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen im Vergleich zu den günstigeren Verbrennern. Die Regelung wurde seitdem mehrfach angepasst, um die steuerlichen Anreize für die Nutzung der klimafreundlicheren Fahrzeuge weiter auszubauen. Die fortlaufenden Anpassungen und Weiterentwicklungen dieser Privilegien hat jedoch auch dazu geführt, dass sich die Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer zu einem zunehmend komplexen Rechtsgebiet entwickelt hat. Vielen Unternehmen fällt es schwer, hier den Überblick zu behalten.

Das Buch gibt einen praxisnahen Überblick zu den neuen gesetzlichen Änderungen und den aktuellen Entwicklungen zur Überlassung von Dienstfahrzeugen an Mitarbeitende und geht auf die typischen Fragestellungen ein.