Nürnberg, 18. Dezember 2025: Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland ziehen sich zurück. Wie das aktuelle DATEV Spotlight Betriebsaufgaben und Insolvenzen auf Basis von Umfragen bei Steuerberatungskanzleien zeigt, steigt die Quote der geplanten und ungeplanten Geschäftsaufgaben sowie Verlagerungen ins Ausland an. Sie liegt inzwischen bei 2,43 Prozent der Kanzlei-Mandate, im Herbst 2024 waren es noch 1,62 Prozent. Zum Vergleich: Die für den gleichen Zeitraum und auf einer vergleichbaren Grundgesamtheit (Statistisches Unternehmensregister) mit Zahlen des Statistischen Bundesamtes berechnete Insolvenzquote liegt bei 0,67 Prozent.

Prof. Dr. Robert Mayr, CEO DATEV eG, warnt: „Der Mittelstand gibt auf. Es ist keine Schockwelle, sondern ein schleichender Rückzug, getrieben von hohen Kosten, schwacher Nachfrage, erdrückender Bürokratie und dem Mangel an Nachfolgelösungen. Besonders alarmierend: Die Quote der geplanten Betriebsaufgaben ist im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent gestiegen.“

Die Quote der geplanten Betriebsaufgaben stieg von 0,97 Prozent im vergangenen Jahr auf 1,51 Prozent bei der jüngsten Befragung. Ungeplante Geschäftsaufgaben betreffen aktuell 0,73 Prozent der Mandate im Vergleich zu 0,54 Prozent im Jahr 2024. Auslandsverlagerungen wurden für 0,18 Prozent der Mandate genannt, Vorjahr 0,12 Prozent – siehe Grafik.