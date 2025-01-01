KönnenSie zunächst die Kanzlei, in der Sie Löhne abrechnen, kurz vorstellen?

Wir haben Spaß daran, wenn unsere Kunden ihre Ziele erreichen. Dafür setzen wir uns ein – engagiert und persönlich. Edelmann & Partner ist die vermutlich modernste Steuerboutique im Herzen von Frankfurt am Main. Mit einem Team von 18 topmotivierten Experten haben wir uns auf die Betreuung von Geschäftskunden spezialisiert – insbesondere auf GmbHs. Und wenn wir eines können, dann ist es, unsere Kunden richtig gut zu betreuen.

Wie sind Sie auf die DATEV-Lohndienstleistung aufmerksam geworden und warum haben Sie diese Form der Unterstützung in Anspruch genommen?

Empfohlen hat uns diese Dienstleitung unser kundenverantwortlicher Mitarbeiter der DATEV. Schnell war klar: Lasst uns einige unserer Kunden von DATEV-Lohndienstleistungen bearbeiten. In unserem Team haben wir nur eine, aber die Beste, Lohnsachbearbeiterin. Wenn sie uns mal ausfallen sollte, dann kanns eng werden. Und mit der Lohndienstleistung der DATEV haben wir ein Backup, mit dem wir für alle Eventualitäten bestens gerüstet, immer abgesichert und stets einen Schritt voraus sind. Überraschungen, die uns aus der Bahn werfen? Nicht mit uns!

Können Sie was zu den Spezifika im Baulohn sagen und warum Sie das nicht in der Kanzlei machen?

Baulohn ist ein wahres Spezialgebiet in der Lohnabrechnung. Komplex und detailreich, sodass sich das Aneignen des nötigen Wissens und die ständige Weiterbildung sehr zeitintensiv ist. Für einen einzigen Kunden ist der Aufwand einfach zu groß. Da ist es oft die einfachere und sinnvollere Lösung, auf ein praktisches Convenience-Produkt zurückzugreifen.

Und sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit?

Ich fungiere als direkte Schnittstelle zwischen DATEV-Lohndienstleistung und unserem Kunden. Und dafür gibt es einen guten Grund: So läuft alles wie am Schnürchen. Unsere Erfahrungen mit Drittanbietern? Naja, nicht gerade ein Volltreffer. Deshalb setzen wir auf DATEV-Lohndienstleistungen. Da weiß man einfach, was man hat. Termingerechte Bearbeitung, maximale Sicherheit und natürlich alles rechtskonform. Und weil wir kurze Kommunikationswege haben, können wir auch blitzschnell reagieren, wenn es mal brennt.

Wie lief das mit Ihren Mandanten, als Sie die DATEV-Lohndienstleistung eingebunden haben? Mussten Sie viel erklären oder gab es ein Onboarding?

Wie gesagt, alles läuft über mich. Daher hat sich für unsere Kunden nichts geändert. Ein Onboarding war insoweit auch nicht erforderlich, wenngleich es in einer direkten Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und DATEV sinnvoll ist.

Machen Sie denn noch Abrechnungen auf Papier?

Papier? Was ist das eigentlich? Ach, das ist doch so 1999. Papier weicht Schritt für Schritt modernen, digitalen Lösungen. Wir leben und lieben seit Jahren digital. Schnell, einfach und vor allem ohne den ganzen Papierkram. Willkommen in der Gegenwart!

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit DATEV-Lohndienstleistung insgesamt?

Die flexibelste Zusammenarbeit. Die DATEV-Lohndienstleistung? Ganz anders als man das manchmal erwarten würde. Wir bekommen maßgeschneiderte Lösungen und haben einen persönlichen Ansprechpartner. Flexibel, direkt und immer für mich da. Eben genau so, wie es sein soll.

Gibt es Überlegungen, weitere Bereiche in die Lohndienstleistung auszulagern?

Absolut. Stellt Euch vor, ein Neukunde mit 100 Löhnen? Kein Ding, das lagern wir entspannt aus und wenn es wächst, unterstützt der ein oder andere Kollege mich. Wir denken definitiv darüber nach, noch mehr auszulagern und das nicht nur bei Krankheit oder Urlaub, sondern auch zum Bespiel bei saisonalen Betrieben. Strategisch müssen wir uns einfach clever aufstellen und Spitzenbelastungen werden dann ein Kinderspiel. Schließlich sind wir Profis und wissen, wie es läuft.

Warum würden Sie DATEV-Lohndienstleistung anderen Kanzleien empfehlen?

Diese Lösung bietet für uns die perfekte Balance: Dank des jederzeitigen Zugriffs auf die Daten in LODAS bleibe ich stets handlungsfähig. So kann ich Rückfragen unserer Mandanten sofort und unkompliziert beantworten, ohne aufwändig Informationen einholen zu müssen. Hinzu kommt, dass ich feste Ansprechpartner habe, die unsere Fälle in- und auswendig kennen. Das sorgt für eine besonders effiziente und verlässliche Zusammenarbeit.

