CEO Kolumne von Prof. Dr. Robert Mayr
Alle Kolumnen von CEO Prof. Dr. Robert Mayr: Einschätzungen zu digitaler Transformation, KI, Leadership und Business Development. Jetzt entdecken!
Genau der richtige Weg
Warum DATEV konsequent auf Private Cloud setzt: CTO Prof. Dr. Christian Bär erklärt Vorteile, Sicherheit, Zeitplan und neue digitale Prozesse für Kanzleien.
Stabübergabe im Vorstand
Nach 36 Jahren bei DATEV geht Prof. Dr. Peter Krug in den Ruhestand. Dr. Markus Algner übernimmt zum Juli 2025 die Rolle als Chief Markets Officer im Vorstand.
Wichtige Stütze in schwierigen Zeiten
Warum Genossenschaften wie DATEV auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sind: Mitgliedernähe, demokratische Strukturen und wirtschaftliche Resilienz.
Die Satzung moderner und gerechter gestalten
Wahlbezirke neu zugeschnitten, Hürden gesenkt, Gremien gestärkt: Die DATEV-Satzungskommission stellt ihre Vorschläge für eine moderne und gerechtere Satzung vor.
Die Zukunft gehört Ihnen!
Prof. Dr. Peter Krug verabschiedet sich nach Jahrzehnten bei DATEV – mit Dank, Rückblick und klarer Botschaft: Die Zukunft der Steuerberatung beginnt jetzt.
Sicherheit und Stabilität im Cloud Native Rechenzentrum
Warum das DATEV Cloud Native Rechenzentrum zuverlässiger ist als klassische IT-Lösungen: Ausfallsicherheit, Hochverfügbarkeit und modernes Sicherheitskonzept.
Ein wertvoller Schatz
Japan & Deutschland im Austausch: Wie TKC und DATEV mit Digitalisierung, KI und E-Rechnung umgehen – und warum ihre Partnerschaft ein Zukunftsmodell ist.
Weihnachtsvideo 2025
Ein Arbeitsleben für DATEV und KI
Abschiedsinterview mit Prof. Dr. Peter Krug
Würde es Genossenschaften nicht geben, müsste man sie erfinden
Die Vereinten Nationen haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Ein Interview mit Volker Andres, stellvertretender Vorsitzender des Vertreterrats bei DATEV.
Fakten für den Mittelstand
Seit einem Jahr gibt es den DATEV Mittelstandsindex. Er ist ein belastbarer Frühindikator, der die Realität von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen sichtbar macht
Zusammenhalt stiften
Seine Worte sind mehr als wohlfeile Mahnungen: Sie fordern heraus, sie stellen uns vor unbequeme Fragen. Wie viel sind wir bereit, für unsere Freiheit zu riskieren? Der ehemalige Bundespräsident Dr. Joachim Gauck spricht auf dem DATEV-Kongress in Nürnberg.
Digitale DATEV-Kanzlei 2026
Die Vergabe des Labels „Digitale DATEV-Kanzlei 2026“ startet voraussichtlich Mitte Januar 2026. Nachfolgend finden Sie die Kriterien und alle relevanten Informationen zu Voraussetzungen, Kennzahlen und unterstützenden Maßnahmen.