CEO Kolumne von Prof. Dr. Robert Mayr

Alle Kolumnen von CEO Prof. Dr. Robert Mayr: Einschätzungen zu digitaler Transformation, KI, Leadership und Business Development. Jetzt entdecken!

Genau der richtige Weg

Warum DATEV konsequent auf Private Cloud setzt: CTO Prof. Dr. Christian Bär erklärt Vorteile, Sicherheit, Zeitplan und neue digitale Prozesse für Kanzleien.

Stabübergabe im Vorstand

Nach 36 Jahren bei DATEV geht Prof. Dr. Peter Krug in den Ruhestand. Dr. Markus Algner übernimmt zum Juli 2025 die Rolle als Chief Markets Officer im Vorstand.

Wichtige Stütze in schwierigen Zeiten

Warum Genossenschaften wie DATEV auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sind: Mitgliedernähe, demokratische Strukturen und wirtschaftliche Resilienz.

Die Satzung moderner und gerechter gestalten

Wahlbezirke neu zugeschnitten, Hürden gesenkt, Gremien gestärkt: Die DATEV-Satzungskommission stellt ihre Vorschläge für eine moderne und gerechtere Satzung vor.

Die Zukunft gehört Ihnen!

Prof. Dr. Peter Krug verabschiedet sich nach Jahrzehnten bei DATEV – mit Dank, Rückblick und klarer Botschaft: Die Zukunft der Steuerberatung beginnt jetzt.

Sicherheit und Stabilität im Cloud Native Rechenzentrum

Warum das DATEV Cloud Native Rechenzentrum zuverlässiger ist als klassische IT-Lösungen: Ausfallsicherheit, Hochverfügbarkeit und modernes Sicherheitskonzept.

Ein wertvoller Schatz

Japan & Deutschland im Austausch: Wie TKC und DATEV mit Digitalisierung, KI und E-Rechnung umgehen – und warum ihre Partnerschaft ein Zukunftsmodell ist.

Weihnachtsvideo 2025

Ein Arbeitsleben für DATEV und KI

Abschiedsinterview mit Prof. Dr. Peter Krug

Würde es Genossenschaften nicht geben, müsste man sie erfinden

Die Vereinten Nationen haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Ein Interview mit Volker Andres, stellvertretender Vorsitzender des Vertreterrats bei DATEV.

Fakten für den Mittelstand

Seit einem Jahr gibt es den DATEV Mittelstandsindex. Er ist ein belastbarer Frühindikator, der die Realität von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen sichtbar macht

Zusammenhalt stiften

Seine Worte sind mehr als wohlfeile Mahnungen: Sie fordern heraus, sie stellen uns vor unbequeme Fragen. Wie viel sind wir bereit, für unsere Freiheit zu riskieren? Der ehemalige Bundespräsident Dr. Joachim Gauck spricht auf dem DATEV-Kongress in Nürnberg.

Digitale DATEV-Kanzlei 2026

Die Vergabe des Labels „Digitale DATEV-Kanzlei 2026“ startet voraussichtlich Mitte Januar 2026. Nachfolgend finden Sie die Kriterien und alle relevanten Informationen zu Voraussetzungen, Kennzahlen und unterstützenden Maßnahmen.