Bislang konnten sich Kandidaten auf der Vertreterversammlung, also quasi fünf Minuten vor der Wahl, zur Aufsichtsratswahl aufstellen. Wir finden, dass die Vertreterversammlung eine angemessene Zeit benötigt, um Kandidaten kennenzulernen. Deshalb schlägt die Satzungskommission vor, dass Bewerbungen für ein Aufsichtsratsmandat mindestens einen Monat vor der Vertreterversammlung eingereicht werden müssen. Das ermöglicht den Vertretern eine fundiertere Entscheidung. Eine zweite Änderung betrifft das Wahlverfahren: Es soll nicht mehr zwei Wahlgänge – einen für die der Mitglieder und einen für die der Ersatzmitglieder – geben, sondern nur noch einen, so dass die nicht gewählten Kandidaten in der Reihenfolge ihrer erhaltenen Stimmen automatisch Ersatzmitglieder werden, die bei Bedarf nachrücken. Damit werden der Wahlgang und die Versammlung schlanker.