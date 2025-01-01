Regionale Detailanalysen des ersten Quartals 2025 zeigen jedoch auch positive Ausnahmen. In Landkreisen wie Straubing oder Frankfurt/Oder treiben gezielte Investitionen das Wachstum voran, während andere Regionen wie Emden ins Minus rutschen. Auch branchenbezogen ist das Bild differenziert: In Finanzwirtschaft, Gesundheit und Teilen der Industrie zeigt sich eine positive Dynamik. Die Entwicklung bei Bau, Energie und Logistik hingegen bleibt verhalten.

DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr sieht im Index einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftspolitischen Debatte: „Besonders überrascht hat mich, wie klar der DATEV Mittelstandsindex die strukturellen Unterschiede innerhalb des Mittelstands aufzeigt, etwa zwischen sich stabilisierenden mittleren Unternehmen und stark unter Druck stehenden Kleinstbetrieben. Diese Differenzierung fehlt in vielen klassischen Konjunkturberichten. Der Index hat die Wahrnehmung verändert: Er macht sichtbar, was viele Steuerberaterinnen und Steuerberater aus ihrer Praxis längst wissen, und gibt ihren Beobachtungen erstmals belastbare Daten an die Hand.“

Zugleich mache er auf politischen Handlungsbedarf aufmerksam: „Politisch braucht es mehr Fokus auf die Kleinen bei Bürokratieabbau, Digitalisierung und gezielter Standortförderung“, sagt Mayr. „Wirtschaftlich geht es darum, Investitionen in Regionen und Branchen mit Potenzial gezielt zu fördern. Der Mittelstandsindex liefert dafür eine belastbare Grundlage. Denn wer die Frühindikatoren des Mittelstands ernst nimmt, kann wirtschaftspolitisch klüger und vorausschauender handeln.“

Entscheidend sei jetzt, diese Erkenntnisse ernst zu nehmen: weniger Gießkanne, mehr Maßarbeit bei Förderung, Bürokratieabbau und regionaler Wirtschaftspolitik. Wer auf den Mittelstand setze, müsse ihn auch verstehen – in all seiner Heterogenität.