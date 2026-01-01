Heute stehen wir an einem neuen Punkt des Wandels. Die E-Rechnung wird zur Pflicht, digitale Prozesse durchdringen den Kanzleialltag, und die Cloud ist längst kein Zukunftsthema mehr. Für viele wirkt das fordernd, mitunter unbequem. Doch in jeder Umstellung steckt auch eine Chance – und das Wissen darum hat mich über all die Jahre getragen.

In der Zeit, in der ich die Entwicklung von DATEV prägen durfte, war es mein Anspruch, Lösungen zu schaffen, die das Arbeiten in den Kanzleien morgen einfacher machen. Es galt, neue Technologien für den Berufsstand nutzbar zu machen, und nicht selten waren Kritik und Widerstand meine Begleiter. Der Wechsel von DESY zum Kanzleirechnungswesen, die RZ-Bankinfo, Unternehmen online oder die automatisierte KI-Finanzbuchhaltung haben sich trotz anfänglicher Ängste in den Jahren danach stets als Innovationsschritte erwiesen, die unsere Kanzleien nach vorn gebracht haben und bringen. Technologie soll sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen – nicht umgekehrt. Aber neue Technologien bringen auch immer neue Chancen und verändern vertraute Prozesse.

Was ich von Ihnen gelernt habe? Dass Wandel möglich ist, wenn Menschen ihn tragen. Ich habe erlebt, wie Sie sich mit klarem Blick und klugem Handeln auf neue Wege eingelassen haben. Und dass Vertrauen immer auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn ich nun auf das zurückblicke, was hinter uns liegt, erfüllt mich vor allem eines: Dankbarkeit. Für das Miteinander und für das Vertrauen, das Sie unserer DATEV eG über so viele Jahre entgegengebracht haben.

Ich selbst werde nun, nach vielen Jahren des aktiven Mitgestaltens und Führens, altersbedingt zurücktreten. Aber das Gefühl der Verbundenheit bleibt. Und es erfüllt mich mit Stolz, die Entwicklung der Branche und das Wachstum unserer Genossenschaft über so lange Zeit hinweg mitgestalten zu dürfen. Es war bewundernswert zu sehen, wie DATEV und Sie als unsere Mitglieder und Eigentümer der Genossenschaft in dieser sich ständig verändernden Welt immer wieder neue Wege finden, auch die größten Herausforderungen zu meistern.

Gleichzeitig überwiegt der Blick nach vorn. Denn es ist Ihre Branche, Ihre Zukunft – und sie beginnt jetzt. Die technischen Möglichkeiten, die sich eröffnen, nehmen Ihnen nicht den Kern Ihrer Arbeit, sie helfen, den Arbeitskräftemangel zu lindern und geben Ihnen die Freiheit zurück, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Beratung, Ihre Gestaltungskraft, Ihre Nähe zum Menschen. Wie bisher erfordert auch das zunächst viele Prozessveränderungen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Weg weiter mit Mut, Offenheit und Selbstbewusstsein gehen. Die Richtung stimmt – und Sie bestimmen sie mit.

Mit Stolz, Respekt und den besten Wünschen für alles, was vor Ihnen liegt: Es war mir eine Ehre!