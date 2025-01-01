Als Bildungspartner profitieren Sie von unseren Weiterbildungen für Mitglieder – individuell angepasst. Bei uns lernen Sie praxisnah und bauen kompetentes Programmwissen zu Rechnungswesen, Steuern oder Personalwirtschaft auf. Über die Lernplattform online (LEON) können Sie mit unseren Lernvideos jederzeit und überall lernen.
Fragen zur beruflichen Praxis können Sie dank unserer Verlagsmedien klären und mit LEXinform comfort greifen Sie auf eine immer aktuelle Fachdatenbank zu.
Guter Unterricht braucht gutes Lehrpersonal. Lehrpersonal, das in Fachfragen genauso fit ist wie im Umgang mit den DATEV-Lehrmitteln und -Programmen. Bildungspartner können auf ein umfangreiches Angebot zugreifen, um sich fit zu halten.
Lehren & Lernen geht nicht ohne Fachliteratur – egal, ob digital oder klassisch gedruckt. Grund genug, Ihnen im Rahmen der Bildungspartnerschaft Zugriff auf ausgewählte DATEV-Verlagsmedien zu ermöglichen.
Aktuelles Fachwissen ist bei der Unterrichtsvorbereitung unverzichtbar – mit DATEV LEXinform comfort greifen Sie auf eine regelmäßig aktualisierte Datenbank zu.
