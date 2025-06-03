Als Joachim Gauck auf dem DATEV-Kongress 2025 spricht, ist sofort spürbar: Hier redet kein ehemaliger Staatsmann, der sich in die Rolle des Zeitzeugen zurückgezogen hat. Im Gegenteil: Hier spricht ein Mahner und Mutmacher, der seine Lebenserfahrung in den Dienst der Gegenwart stellt. Seine Botschaften – von Freiheit, Verantwortung und Demokratie – passen nicht nur in die Kulisse eines Kongresses, der die Zukunft der Beratung in den Blick nimmt. Sie wirken vielmehr wie ein Kompass in einer Zeit, in der das Fundament des Gemeinwesens brüchig zu werden scheint. Und sie verdienen es, über den Moment hinaus ernst genommen zu werden, denn Freiheit ist kein Geschenk.

Immer wieder betont Gauck: Freiheit ist nicht selbstverständlich. Sie ist nicht einfach vorhanden, wie Luft oder Licht, sondern muss errungen, verteidigt und gestaltet werden. Dieser Gedanke wirkt beinahe banal – bis man sich vergegenwärtigt, dass ganze Generationen in Deutschland die Erfahrung gemacht haben, wie schnell Freiheit verloren gehen kann. Gauck, der den größten Teil seines Lebens in der DDR verbrachte, weiß sehr genau um den Unterschied. Sein Appell: Wir dürfen uns nicht in der Sicherheit einrichten, sondern müssen bereit sein, Risiken auf uns zu nehmen, wenn Freiheit in Gefahr gerät. Opfer, auch materielle, seien dann gerechtfertigt. Die viel diskutierte Formel „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit“ aus dem Jahr 2022 hat in ihrer Schlichtheit eine unbequeme Wahrheit berührt. Doch Freiheit, so Gauck, bleibt leer, wenn sie nicht mit Verantwortung gefüllt wird. „Die Freiheit der Erwachsenen heißt Verantwortung“, lautet einer seiner Kernsätze. Es ist ein protestantisch geprägter Gedanke: Freiheit bedeutet nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch Rechenschaft – vor dem eigenen Gewissen und vor der Gemeinschaft.

In einer Gesellschaft, die immer wieder zwischen Individualismus und Solidarität schwankt, erinnert Gauck daran, dass beides zusammengehört. Für freie Berufe wie die Steuer- oder Rechtsberatung ist dies unmittelbar nachvollziehbar: Autonomie in der Beratung verlangt den gleichzeitigen Willen, Verantwortung für Mandanten, Recht und Gesellschaft zu übernehmen.

Gauck beschreibt Demokratie gern als „anstrengend“. Sie verlangt Beteiligung, Streit, das Aushalten von Differenzen. Bequem ist das nicht. Aber genau darin liegt ihr Wert: Fehler können korrigiert, Mehrheiten verändert, Wege neu beschritten werden. Populistische Verlockungen versprechen Einfachheit. Gauck hingegen wirbt für die Zumutung der Komplexität. Gerade in einer Zeit, in der politische Lager verhärten und soziale Medien die Empörung beschleunigen, ist sein Ruf nach einer „kämpferischen Toleranz“ aktueller denn je. Tolerant sein gegenüber anderen Meinungen, solange sie im demokratischen Spektrum bleiben. Intolerant sein gegenüber jenen, die die Demokratie selbst zerstören wollen. Diese Differenzierung mag unbequem sein, aber sie ist essenziell für eine offene Gesellschaft.