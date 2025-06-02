Für die Teilnahme ist die Installation des kostenfreien DATEV-Digitalisierungscockpits erforderlich. Sollte das Programm in Ihrer Kanzlei noch nicht eingerichtet sein, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige DATEV-Kundenverantwortliche bzw. Ihren Kundenverantwortlichen.

Im Anschluss kann das Digitalisierungscockpit gestartet werden. Die erzeugten Daten werden an das DATEV-Rechenzentrum übermittelt und anschließend in einem Dashboard visualisiert.

Sobald Ihre Kanzlei alle erforderlichen Kriterien erfüllt, werden Sie proaktiv per E-Mail von Ihrer DATEV-Kundenverantwortung informiert.