Für Steuerberater, Anwälte und Unternehmer. Eure Themen – fachlich auf den Punkt gebracht, unterhaltsam komponiert, zum Mitdenken gedacht. Die Zwischentöne für alle, die in puncto Steuern, Recht und Digitalisierung weiterkommen wollen.
Ruhe im Studio!
Das Mikro bleibt derzeit stumm – das Archiv nicht: Alle bisherigen Folgen sind weiterhin abrufbar, die Episoden findet ihr hier verlinkt und auf allen Streaming-Diensten, bei Spotify, Apple Podcasts & Co. Viel Spaß beim Nachhören und bis demnächst!
Bürokratieentlastungsgesetz IV: Entlastung oder Mogelpackung?
Ob das Bürokratieentlastungsgesetz IV wirklich zu mehr Freiheit von Bürokratie beiträgt oder ob es nur der blasse Schatten einer gut gemeinten Entlastung ist, darüber gehen die Meinung auseinander und das Fazit sei den Experten überlassen.
Mitarbeitertausch: Einmal hin und wieder zurück
Rücktausch. Ohne Rückgaberecht? Gilt zumindest für die Ideen, die sowohl Mitarbeiter als auch Chefs vom Projekt Mitarbeitertausch mitbringen. Im zweiten Teil unserer Podcast-Reportage hört ihr, wie es in der anderen Kanzlei lief. Ob die Reise weitergeht und wie das Fazit bislang ausfällt, erzählen wir in unserer aktuellen Podcast-Folge.
Mitarbeitertausch: Experiment der Gegensätze
Die Komfortzone verlassen, offen sein für Neues, wegkommen von den Routinen: Auf zur Arbeit. Aber nicht in der Kanzlei, wo man sonst wertschöpft, sondern mal woanders, in einer anderen Kanzlei. Was genau steckt dahinter?
Vereinsberatung: Etwas speziell
Die Vereinswelt ist bunt, groß und vielschichtig. Wer weiß das nicht und war oder ist vielleicht nicht selbst sogar im örtlichen Verein Mitglied? Doch so bunt wie das Vereinsleben sein kann, so komplex ist es, wenn es um Einnahmen und deren korrekte Besteuerung geht und um die gelungene Vereinsberatung.
New Work: Mehr als Zeit und Raum
Hand aufs Herz: Wenn Ihr an New Work denkt, dann springen doch sofort die Synapsen an und werfen Gedanken in den geistigen Raum wie flexible Arbeitszeit oder Bürokonzepte. Insgeheim wissen wir alle, dass es damit nicht getan ist und dass das Thema New Work mehr enthält.
Kanzleihunde: Who let the Dogs in?
Wir reden darüber, worauf Hundehalter und Arbeitgeber achten müssen, wie sich ein Hund im Büro gesundheitsfördernd auf die Belegschaft auswirken kann und was zu tun ist, damit alle Parteien davon profitieren: Arbeitgeber, Mitarbeiter und Hund.
Disclaimer
Die Redaktion hat die Inhalte der Podcast-Folgen mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch müssen wir für Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit jede Gewähr, Haftung oder Garantie ausschließen. Die Informationen sind darüber hinaus allgemeiner Natur und ersetzen keine individuelle Beratung.