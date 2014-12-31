GPSR - Produktsicherheit

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über die allgemeine Produktsicherheit unserer Buchtitel.

Grundsteuerreform

Alles Wichtige zur Grundsteuerreform: gesetzliche Grundlagen, länderspezifische Regelungen und praxisnahe Unterstützungsangebote für Steuerberater:innen.

Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach

Erfahren Sie alles Wichtige zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach (beSt): Nutzungspflichten, technische Voraussetzungen und gerichtliche Kommunikation.

GoBD

Überblick und aktuelle Informationen zu den GoBD. Fokusthema: Änderungen vom 14. Juli 2025

One-Stop-Shop-Verfahren (OSS)

OSS ist Herzstück der Änderungen im Umsatzsteuergesetz, die am 01. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Das Verfahren soll den innereuropäischen Handel vereinfachen.

Payment mit DATEV

Mit den Dienstleistungen und Anwendungen von DATEV haben Unternehmen ihren Zahlungsverkehr im Griff.

E-Bilanz - Sonder- und Ergänzungsbilanzen

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, muss jede Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz als eigener E-Bilanz-Datensatz an die Finanzverwaltung übermittelt werden.