GPSR - Produktsicherheit
Produktsicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über die allgemeine Produktsicherheit unserer Buchtitel.
Grundsteuerreform
Alles Wichtige zur Grundsteuerreform: gesetzliche Grundlagen, länderspezifische Regelungen und praxisnahe Unterstützungsangebote für Steuerberater:innen.
Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach
Erfahren Sie alles Wichtige zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach (beSt): Nutzungspflichten, technische Voraussetzungen und gerichtliche Kommunikation.
GoBD
Überblick und aktuelle Informationen zu den GoBD. Fokusthema: Änderungen vom 14. Juli 2025
One-Stop-Shop-Verfahren (OSS)
OSS ist Herzstück der Änderungen im Umsatzsteuergesetz, die am 01. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Das Verfahren soll den innereuropäischen Handel vereinfachen.
Payment mit DATEV
Mit den Dienstleistungen und Anwendungen von DATEV haben Unternehmen ihren Zahlungsverkehr im Griff.
E-Bilanz - Sonder- und Ergänzungsbilanzen
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, muss jede Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz als eigener E-Bilanz-Datensatz an die Finanzverwaltung übermittelt werden.