DATEV bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen und Anwendungen für den Zahlungsverkehr, mit denen Unternehmen ihre Zahlungs- und Kontoumsatzprozesse einfacher und effizienter gestalten können. Verknüpfen Sie alle relevanten Zahlungsströme und erhalten Sie Umsatzdaten und Reports – automatisiert oder auf Abruf. Erstellen und erledigen Sie Ihre Zahlungen schnell und zuverlässig, individuell abgestimmt auf Ihre Geschäftsprozesse.
Die Einrichtung von Bank- und anderen Zahlungskonten ist schnell erledigt. Die Anmeldung ist ebenfalls einfach und sicher. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Payment-Prozesse jederzeit reibungslos ablaufen.
Ganz gleich ob Sie Transaktionen von Bankkonten, von PayPal oder von anderen Zahlungsdienstleistern verarbeiten möchten: Wir haben das richtige Angebot für Sie.
Unsere Dienste umfassen:
Aktuelles
Neues Format für Kontoumsätze
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum November 2025 das Datenformat MT940 abgekündigt. Banken stellen elektronische Kontoumsätze künftig im Format camt.053 bereit.
Verification of Payee (VoP): Identität des Empfängers prüfen
Ab Oktober 2025 müssen alle Banken im Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) vor der Freigabe einer Überweisung prüfen, ob der Name des Zahlungsempfängers mit der IBAN übereinstimmt.
Aktuelle Version von DATEV Zahlungsverkehr installieren
Installieren Sie die Version 11.22 von DATEV Zahlungsverkehr oder höher. Ältere Versionen wurden am 01. Oktober 2025 abgeschaltet.
Häufigste Fragen (FAQ)
Antworten auf die häufigsten Fragen von DATEV-Anwendern zum Thema Payment mit DATEV.
Informationen für Banken und Dienstleister
Sie sind Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Kreditinstituts und haben Fragen zur camt.053-Umstellung mit DATEV? Gerne können Sie sich hierzu direkt an banken-payment@datev.de wenden. Wir planen mit Ihnen gemeinsam die Umstellung.
Arbeiten Sie mit einem IT-Dienstleister oder einem Rechenzentrum zusammen, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren zuständigen Ansprechpartner dort. Gegebenenfalls ist die Umstellung mit DATEV bereits geplant.
Zur Umstellung von EBICS-Konten, die von den Kontoinhabern eigenständig genutzt werden und nicht über das Service-Rechenzentrums-Verfahren laufen, stellen wir in Kürze an dieser Stelle weitere Informationen bereit.