DATEV bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen und Anwendungen für den Zahlungsverkehr, mit denen Unternehmen ihre Zahlungs- und Kontoumsatzprozesse einfacher und effizienter gestalten können. Verknüpfen Sie alle relevanten Zahlungsströme und erhalten Sie Umsatzdaten und Reports – automatisiert oder auf Abruf. Erstellen und erledigen Sie Ihre Zahlungen schnell und zuverlässig, individuell abgestimmt auf Ihre Geschäftsprozesse.

Die Einrichtung von Bank- und anderen Zahlungskonten ist schnell erledigt. Die Anmeldung ist ebenfalls einfach und sicher. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Payment-Prozesse jederzeit reibungslos ablaufen.

Ganz gleich ob Sie Transaktionen von Bankkonten, von PayPal oder von anderen Zahlungsdienstleistern verarbeiten möchten: Wir haben das richtige Angebot für Sie.