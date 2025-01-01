Automatische Umstellung im Rechnungswesen-Programm

In Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm wird das Format automatisch umgestellt, wenn Sie das erste Mal Umsätze holen, nachdem das Format in der DATEV-Cloud umgestellt wurde. Ab diesem Zeitpunkt werden die Umsätze automatisch ins Programm geholt.

Details erhalten Sie in diesem Dokument: Migration der Bankverbindungen in die Payment-Cloud-Infrastruktur

Automatische Umstellung in DATEV Bank online

Die Prozesse in DATEV Bank online (DATEV Unternehmen online) ändern sich durch die Umstellung des Kontoumsatzformates von MT940 auf camt.053 nicht. Die Kontoumsätze werden entweder automatisch im Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo) bereitgestellt und den Bankverbindungen zugeordnet oder manuell abgeholt (PIN/TAN oder EBICS). In der Anwendung ist keine Umstellung notwendig.

Umstellung in DATEV Zahlungsverkehr

Je nachdem, welches Übermittlungsverfahren für das Abholen der Kontoumsätze genutzt wird, hat die Umstellung auf die Payment-Cloud-Infrastruktur unterschiedliche Auswirkungen.

Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo):

Nach der Umstellung müssen die Kontoumsätze nicht mehr in DATEV Zahlungsverkehr geholt werden; sie werden dann laufend automatisch geholt. Wenn Sie einen Abholtermin für die automatische Abholung über DATEV-Zahlungsverkehr eingerichtet haben, wird dieser automatisch deaktiviert.

PIN/TAN:

Werden die Kontoumsätze über das PIN/TAN-Verfahren geholt, muss im Programm Zahlungsverkehr nichts angepasst werden. Die Umstellung auf die Payment-Cloud-Infrastruktur und im Laufe des Jahres 2025 auf das Kontoumsatzformat camt.053 erledigt DATEV im Hintergrund.

EBICS:

Wenn Sie Ihre Kontoumsätze via EBICS vom Kreditinstitut holen, müssen diese im DATEV-Rechenzentrum gespeichert werden.

Nach der Umstellung ist es nicht mehr notwendig, die Kontoumsätze in DATEV Zahlungsverkehr zu holen; sie werden dann laufend automatisch geholt.

Werden die Kontoumsätze vorerst weiterhin im Kontoumsatzformat MT940 zur Verfügung gestellt, ändert sich an der Arbeitsweise in DATEV-Zahlungsverkehr nichts.

Weitere Informationen erhalten Sie im Dokument Bankverbindung mit neuem Abholverfahren im DATEV-Rechenzentrum löschen oder verschieben

Wie Sie erkennen können, ob Ihre Bankverbindungen bereits umgestellt wurden, erfahren Sie im Dokument Migration der Bankverbindungen in die Payment-Cloud-Infrastruktur