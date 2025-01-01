Derzeit können Kontoumsätze über folgende Wege von den Banken abgeholt und in Ihr DATEV-Programm übertragen werden:
- Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren/RZ-Bankinfo)
Die Kontoumsätze werden täglich morgens automatisch von DATEV abgerufen und für Ihre DATEV-Programme bereitgestellt.
- EBICS-Einzelverfahren
Die Kontoumsätze werden automatisch abgerufen, sobald Sie das in den DATEV-Programmen eingerichtet haben.
- PIN/TAN-Verfahren
Sie holen die Kontoumsätze mittels PIN/TAN-Verfahren ab (über Drittanbieterschnittstelle finAPI).
- Dateiimport
Sie importieren eine Datei mit Kontoumsätzen, zum Beispiel aus einem Bankprogramm, in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm.
Für alle diese Übertragungswege wurde bisher das von der Deutschen Kreditwirtschaft vorgegebene einheitliche MT940-Format genutzt. Dieses Format wurde zum November 2025 abgekündigt. Der neue Standard für alle Kreditinstitute heißt camt.053.
Neue technische Infrastruktur
Im Zuge der Formatumstellung von MT940 auf camt.053 wird die technische Infrastruktur für die Übernahme und Verarbeitung von Kontoumsätzen im DATEV-Rechenzentrum modernisiert. Der neue Name dafür: Payment-Cloud-Infrastruktur.
Alle im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Bankverbindungen werden schrittweise in die neue Payment-Cloud-Infrastruktur übernommen.
Umstellung in den Programmen
Automatische Umstellung im Rechnungswesen-Programm
In Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm wird das Format automatisch umgestellt, wenn Sie das erste Mal Umsätze holen, nachdem das Format in der DATEV-Cloud umgestellt wurde. Ab diesem Zeitpunkt werden die Umsätze automatisch ins Programm geholt.
Details erhalten Sie in diesem Dokument: Migration der Bankverbindungen in die Payment-Cloud-Infrastruktur
Automatische Umstellung in DATEV Bank online
Die Prozesse in DATEV Bank online (DATEV Unternehmen online) ändern sich durch die Umstellung des Kontoumsatzformates von MT940 auf camt.053 nicht. Die Kontoumsätze werden entweder automatisch im Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo) bereitgestellt und den Bankverbindungen zugeordnet oder manuell abgeholt (PIN/TAN oder EBICS). In der Anwendung ist keine Umstellung notwendig.
Umstellung in DATEV Zahlungsverkehr
Je nachdem, welches Übermittlungsverfahren für das Abholen der Kontoumsätze genutzt wird, hat die Umstellung auf die Payment-Cloud-Infrastruktur unterschiedliche Auswirkungen.
- Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo):
Nach der Umstellung müssen die Kontoumsätze nicht mehr in DATEV Zahlungsverkehr geholt werden; sie werden dann laufend automatisch geholt. Wenn Sie einen Abholtermin für die automatische Abholung über DATEV-Zahlungsverkehr eingerichtet haben, wird dieser automatisch deaktiviert.
- PIN/TAN:
Werden die Kontoumsätze über das PIN/TAN-Verfahren geholt, muss im Programm Zahlungsverkehr nichts angepasst werden. Die Umstellung auf die Payment-Cloud-Infrastruktur und im Laufe des Jahres 2025 auf das Kontoumsatzformat camt.053 erledigt DATEV im Hintergrund.
- EBICS:
Wenn Sie Ihre Kontoumsätze via EBICS vom Kreditinstitut holen, müssen diese im DATEV-Rechenzentrum gespeichert werden.
Nach der Umstellung ist es nicht mehr notwendig, die Kontoumsätze in DATEV Zahlungsverkehr zu holen; sie werden dann laufend automatisch geholt.
Werden die Kontoumsätze vorerst weiterhin im Kontoumsatzformat MT940 zur Verfügung gestellt, ändert sich an der Arbeitsweise in DATEV-Zahlungsverkehr nichts.
Weitere Informationen erhalten Sie im Dokument Bankverbindung mit neuem Abholverfahren im DATEV-Rechenzentrum löschen oder verschieben
Wie Sie erkennen können, ob Ihre Bankverbindungen bereits umgestellt wurden, erfahren Sie im Dokument Migration der Bankverbindungen in die Payment-Cloud-Infrastruktur
Aktueller Stand der Umstellung
Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo)
Migration in die Payment-Cloud-Infrastruktur
- Migration läuft derzeit
- Details: 6. Umgestellte Bankverbindungen erkennen
Umstellung MT940 auf camt.053
- Umstellung läuft derzeit
- Details: 6. Umgestellte Bankverbindungen erkennen
Handlungsbedarf
- Kein Handlungsbedarf
EBICS (Einzelverfahren)
Migration in die Payment-Cloud-Infrastruktur
- Migration läuft derzeit
- Voraussetzung: Bankverbindung ist im DATEV-Rechenzentrum gespeichert
- Details: 6. Umgestellte Bankverbindungen erkennen
Umstellung MT940 auf camt.053
- Umstellung läuft derzeit
- Details: 6. Umgestellte Bankverbindungen erkennen
Handlungsbedarf
- Derzeit kein Handlungsbedarf
PIN/TAN-Verfahren
Migration in die Payment-Cloud-Infrastruktur
- Migration läuft derzeit
Umstellung MT940 auf camt.053
- FinAPI stellt sicher, dass die Kontoumsätze bei den Banken in den bereitgestellten Formaten abgeholt und bei DATEV verarbeitet werden können
Handlungsbedarf
- Kein Handlungsbedarf