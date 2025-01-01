Häufigste Fragen zu Payment mit DATEV
Was ist die gesetzliche Grundlage für die Änderung des Kontoumsatzformats? Betrifft die Änderung alle Kreditinstitute?
Es handelt sich um eine regulatorische Vorgabe der Deutschen Kreditwirtschaft, die für alle Kreditinstitute in Deutschland bindend ist.
Was sind die Unterschiede zwischen den Kontoumsatzformaten MT940 und camt.053?
MT940 ist ein textbasiertes Format. Bei camt.053 werden die Daten dagegen in einer xml-Datei übermittelt. Damit können zusätzliche Informationen übertragen werden.
Ändert sich etwas an der Bepreisung des DATEV Bankdatenservice?
Nein. Die Bepreisung ändert sich nicht.
Ergeben sich Änderungen bei den Berechtigungen meiner Mitarbeiter?
Nein, daran ändert sich nichts.
Werden über camt.053 auch Vormerkposten unterstützt?
Nein, das ist nicht vorgesehen.
Welche Vorteile bietet camt.053?
Derzeit bietet camt.053 noch keine Vorteile. Das neue Format bietet allerdings die Möglichkeit, künftig weitere Felder zu nutzen.
Welches andere Verfahren kann ich nutzen, wenn ich nicht möchte, dass meine Kontoumsätze gespeichert werden?
DATEV setzt auf cloudbasierte Lösungen, daher gibt es derzeit keine Alternative zu camt.053.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Ihre Daten bleiben 13 Jahre lang gespeichert.
Wie kann ich meine Daten löschen?
Ihre Daten können Sie mittels der Kontenverwaltung löschen.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Center:
Bankverbindung mit neuem Abholverfahren (camt.053) im DATEV-Rechenzentrum löschen oder verschieben
Sehen meine Mitarbeiter die Kanzleiumsätze?
Wie bisher auch lässt sich das über die Rechteverwaltung steuern.
Ändern sich die Kosten für mich?
Die Kosten ändern sich nur für Anwender, die bisher mit DATEV Zahlungsverkehr gearbeitet haben und ihre Umsätze nicht im DATEV-Rechenzentrum gespeichert haben.
Künftig müssen die Kontoumsätze zwingend im DATEV-Rechenzentrum gespeichert werden.
Gibt es Alternativen, bei denen nichts gespeichert wird und bei denen entsprechend keine Kosten entstehen?
Nein, es gibt keine Alternativen.
Werden die Kontoumsätze durch die Speicherung in der DATEV-Cloud prüfungssicher?
Nein. Um die GoBD einzuhalten, müssen die Original-Kontoauszüge aufbewahrt werden.
Muss ich meine Bankverbindungen auf das neue Format umstellen?
Wenn Sie das Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo) nutzen, müssen Sie nichts tun. Hier erledigt DATEV die Anpassungen für Sie.
Wenn Sie EBICS nutzen, sind eventuell Anpassungen notwendig. Wir informieren Sie auf diesen Seiten, sobald wir Näheres wissen.
Häufigste Fragen zu Verification of Payee
Ändert sich durch VoP etwas an meiner Arbeitsweise?
Abhängig vom genutzten Übermittlungsverfahren können sich durch VoP Änderungen ergeben.
Details: Verification of Payee
Wie verändert sich der Prozess der 4-Augen-Freigabe bei einer Opt-in-Einreichung?
Die Zahlung wird zur Empfängerüberprüfung mit EBICS an die Bank gesendet, danach können die elektronischen Unterschriften geleistet werden. Erst dann wird die Zahlung ausgeführt.
Wie lange dauert eine VoP-Prüfung?
Die VoP-Prüfung sollte innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen sein. Bei Sammelzahlungen mit einer hohen Anzahl von Zahlungssätzen kann sie auch einige Minuten in Anspruch nehmen.
Kann eine Sammelzahlung, die Matches, Close-Matches und No-Matches enthält, teilweise freigegeben werden?
Nein, eine teilweise Freigabe ist nicht möglich.
Kann eine Zahlung trotz eines Matches abgelehnt werden?
Ja, es gibt weiterhin andere Gründe für eine Ablehnung, wie beispielsweise das Überschreiten des Überweisungslimits.
Welche Abweichungen führen zu einem Close-Match?
Das kann von Bank zu Bank variieren. In den meisten Fällen wird eine Abweichung von 1-2 Zeichen zu einem Close-Match führen und eine Abweichung von mehr als 3 Zeichen zu einem No-Match.
Welche Abweichungen spielen voraussichtlich keine Rolle für ein Match?
- Schreibweisen wie: Groß- und Kleinschreibung, Umlaute, Sonderzeichen, Satzzeichen, Mehrfach-Leerzeichen, Bindestriche oder andere Trennzeichen,
- Namenszusätze (z. B. Dr.),
- Gesellschaftsformen (z. B. GmbH, AG),
- Angabe nur eines Namens bei einem Gemeinschaftskonto
Sind auch Auslandsüberweisungen von VoP betroffen?
Überweisungen in Fremdwährung oder außerhalb des SEPA-Raums sind nicht von VoP betroffen.
Sind auch SEPA-Lastschriften von VoP betroffen?
Nein, SEPA-Lastschriften sind nicht von VoP betroffen.
Was kostet Verification of Payee (VoP)?
Die Banken sind verpflichtet VoP kostenfrei anzubieten.