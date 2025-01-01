Die Deutsche Kreditwirtschaft hat das MT940-Format, mit dem derzeit die Kontoumsätze über den DATEV Bankdatenservice (RZ-Bankinfo) von den Banken bereitgestellt werden, zum November 2025 abgekündigt. Ersatz ist das neue Format camt.053 (CAMT-Format). Zeitgleich wird auch die neue Version 3.0 von EBICS eingeführt. Ein Jahr später, im November 2026, wird SEPA 3.7 verpflichtend.

Mit diesen Umstellungen soll der Zahlungsverkehr sicherer, effizienter und transparenter werden. Wir erklären die neuen Formate.