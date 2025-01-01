Die Deutsche Kreditwirtschaft hat das MT940-Format, mit dem derzeit die Kontoumsätze über den DATEV Bankdatenservice (RZ-Bankinfo) von den Banken bereitgestellt werden, zum November 2025 abgekündigt. Ersatz ist das neue Format camt.053 (CAMT-Format). Zeitgleich wird auch die neue Version 3.0 von EBICS eingeführt. Ein Jahr später, im November 2026, wird SEPA 3.7 verpflichtend.
Mit diesen Umstellungen soll der Zahlungsverkehr sicherer, effizienter und transparenter werden. Wir erklären die neuen Formate.
Mehr Sicherheit, mehr Funktionen
camt.053 (CAMT = Cash-Management-Nachricht)
EBICS 3.0 kann unter anderem camt.053-Nachrichten übertragen. camt.053 ist somit Bestandteil von EBICS 3.0.
EBICS 3.0 (Electronic Banking Internet Communication Standard)
EBICS ist ein Standard für den sicheren elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen und Banken. Die Einführung von EBICS 3.0 bringt einige Verbesserungen mit sich:
- Mehr Sicherheit:
Besserer Schutz sensibler Daten durch erweiterte Sicherheitsmechanismen, z. B. eine stärkere Verschlüsselung.
- Mehr Funktionen:
Mit EBICS 3.0 stehen erweiterte Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel für die Protokollierung von Transaktionen.
DATEV-Programme umgestellt
- DATEV Zahlungsverkehr unterstützt EBICS 3.0 seit August 2024
- DATEV Bank online (DATEV Unternehmen online) unterstützt EBICS 3.0 seit Februar 2025
Nähere Informationen zur Umstellung finden Sie unter Kontoumsätze bereitstellen.