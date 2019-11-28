Änderungen vom 14. Juli 2025
Mit Schreiben vom 14.07.2025 hat das BMF erneut Änderungen an den GoBD vorgenommen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anforderungen an die Aufbewahrung elektronischer Rechnungen.
Die Klarstellung, dass strukturierte Formate wie XML den Aufbewahrungspflichten genügen können, sowie die Präzisierung zum Umgang mit menschenlesbaren Formaten und Zahlungsnachweisen, bringen mehr Rechtssicherheit für Unternehmen. Ergänzt wurden auch die Vorgaben zum Datenzugriff Z-2 für die Finanzverwaltung.
Die neuen Regelungen gelten seit dem 14.07.2025.
Änderungen vom 11. März 2024
Mit Schreiben vom 11.03.2024 passte das BMF sein Schreiben vom 28.11.2019 an. Die Änderungen ergeben sich aus der Umsetzung der als DAC7 bezeichneten EU-Richtlinie zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
In erster Linie äußert sich das BMF darin zum Umfang und zur Ausübung des Rechts auf Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 AO sowie zur Verarbeitung und Aufbewahrung der Daten auf mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörden.
Die neuen Regelungen gelten seit dem 01.04.2024.
Neufassung der GoBD vom 28. November 2019
Mit dem BMF-Schreiben vom 28.11.2019 wurden die GoBD offiziell neu gefasst.
Für die Steuerpflichtigen ergeben sich durch die GoBD-Überarbeitung fast ausschließlich Verbesserungen und Klarstellungen im Vergleich zum BMF-Schreiben aus dem Jahr 2014.
DATEV-Rechnungswesen-Programme: Ordnungsmäßigkeit nach GoBD
In den Prüfberichten für Kanzlei-Rechnungswesen und die weiteren DATEV-Rechnungswesen-Programme wird die Ordnungsmäßigkeit der Programme gemäß den GoBD bestätigt.
Im Hilfe-Center finden Sie die Prüfberichte.
Festschreibung von Buchungsstapeln
Laut GoBD sollen Buchungsstapel "bis zum Ablauf des Folgemonats" festgeschrieben werden. In der Praxis bedeutet das: spätestens zum UStVA-Termin.
Für Wirtschaftsjahre ab dem 01.01.2016 kann die UStVA mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen standardmäßig nicht mehr übermittelt werden, wenn offene Buchungsstapel (aktuelle Periode oder Vorperioden) vorhanden sind.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1080636
GoBD – Ein Praxisleitfaden für Unternehmen (Version 2.2)
Der kostenlose GoBD-Praxisleitfaden der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) unterstützt steuerliche Berater und Unternehmer dabei, die neuen GoBD-Regelungen möglichst rechtssicher anzuwenden.