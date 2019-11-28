Mit Schreiben vom 14.07.2025 hat das BMF erneut Änderungen an den GoBD vorgenommen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anforderungen an die Aufbewahrung elektronischer Rechnungen.

Die Klarstellung, dass strukturierte Formate wie XML den Aufbewahrungspflichten genügen können, sowie die Präzisierung zum Umgang mit menschenlesbaren Formaten und Zahlungsnachweisen, bringen mehr Rechtssicherheit für Unternehmen. Ergänzt wurden auch die Vorgaben zum Datenzugriff Z-2 für die Finanzverwaltung.

Die neuen Regelungen gelten seit dem 14.07.2025.