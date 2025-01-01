Gut zu wissen
Informationen zur Registrierung
- Um sich in einem einmaligen Vorgang für das beSt registrieren zu können, haben Sie einen Brief mit einer Aufforderung zur Registrierung inklusive notwendiger Registrierungsangaben (9-stelliger Schlüssel) per Post erhalten.
- Ab Zustellung dieses Briefes - unterliegen Angehörige des Berufsstandes der aktiven Nutzungspflicht.
Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung und Nutzung des beSt
Die entsprechenden Dokumente finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Jetzt E-Mail-Benachrichtigung einrichten!
Sie haben das beSt im DATEV-Umfeld eingebunden und wollen automatisch informiert werden, wenn Sie im beSt eine Nachricht erhalten? Dann richten Sie jetzt die E-Mail-Benachrichtigung ein.
Die Digitalisierung des Berufsstandes
Das beSt ermöglicht einen sicheren Datenaustausch sowie eine medienbruchfreie Zusammenarbeit mit Mandanten, Finanzverwaltung, Gerichten und Dritten. Das Postfach wird von der Bundessteuerberaterkammer bereitgestellt.
Interview mit Prof. Dr. Schwab, Präsident der Bundessteuerberaterkammer
Aktuelle Unterstützungsangebote
DATEV unterstützt Sie mit verschiedenen Informationsmaterialien und Veranstaltungen bei der Einführung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs.
Das beSt im Zusammenspiel mit DATEV
Auf dieser Seite informieren wir Sie unter anderem über die Nutzung des beSt und das Zusammenspiel mit DATEV-Software.
Die Einführung des beSt vorbereiten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wesentlichen To-dos, die Sie vor der Einführung des beSt in Angriff nehmen sollten.
Die Kommunikation mit Finanzgerichten
Mit Erhalt des Registrieungsbriefs besteht die Pflicht, Schriftsätze, Anträge und Erklärungen über das besondere elektronische Steuerberaterpostfach an die Finanzgerichte zu übermitteln. Das wirkt sich auf die häufig genutze Unterschriftenmappe aus.
DATEV magazin
Auch im DATEV magazin halten wir Sie rund um das beSt auf dem Laufenden.