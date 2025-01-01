"Die Vorbereitungen zahlen sich aus!"
DATEV-Geschäftsleitungsmitglied Tina Schulz, erklärt, warum sich der Schritt in die Cloud für Kanzleien auszahlt, wie DATEV den Umstieg erleichtert und weshalb frühe Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist.
Ein Einzelkämpfer zieht in die Cloud
Syndikus-Steuerberater Aram Schekho hat die Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis pilotiert und berichtet, wie sie den Kanzleialltag erleichtert. Sein Tipp: früh anfangen, gut vorbereiten – und offen bleiben für Neues.
Die Cloud bringt ein neues Lizenzmodell
Mit der Cloud kommt auch ein neues Lizenzmodell: die Benutzerlizenz. Sie macht flexibles Arbeiten über verschiedene Geräte und Standorte hinweg möglich – und löst die bisherigen Lizenzarten bis Ende 2027 ab.
Große Schritte Richtung Cloud
Die Cloud-Entwicklung nimmt Fahrt auf: 2026 steht im Zeichen neuer Lösungen, erweiterter Funktionen und praxisnaher Unterstützung. Das DATEV Umstellungscockpit und DATEV Kanzleimanagement ebnen den Weg in die Zukunft der Steuerberatung.
Gelebte Cloud-Realität
Immer mehr Anwendungen und Services bringen die Cloud in den Kanzleialltag. Von MyDATEV Kanzlei über DATEV Personal bis hin zu neuen DATEV-Datenservices und Lösungen für Wirtschaftsprüfung und Beratung – 2025 zeigt, wie vielfältig Cloud-Lösungen den Arbeitsalltag erleichtern und Prozesse intelligenter, sicherer und effizienter machen.
Gemeinsam erfolgreich in die Cloud
Der Wechsel in die Cloud ist mehr als ein technischer Schritt – es ist der Start in eine neue Ära der Zusammenarbeit. DATEV begleitet Sie mit dem DATEV Umstellungscockpit, klaren Prozessen und individuellen Unterstützungsangeboten. So gelingt der Übergang planbar und sicher.
Bereit für die Cloud?
Die Zukunft der Kanzleiarbeit ist klar vorgezeichnet: Sie wird digital, vernetzt und cloudbasiert. Für Steuerberatungskanzleien bedeutet das, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Denn die Systeme und Lösungen entwickeln sich weiter – und wer vorbereitet ist, bleibt handlungsfähig und effizient.