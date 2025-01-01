-

"Die Vorbereitungen zahlen sich aus!"

DATEV-Geschäftsleitungsmitglied Tina Schulz, erklärt, warum sich der Schritt in die Cloud für Kanzleien auszahlt, wie DATEV den Umstieg erleichtert und weshalb frühe Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist.

Zum Interview
-

Ein Einzelkämpfer zieht in die Cloud

Syndikus-Steuerberater Aram Schekho hat die Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement basis pilotiert und berichtet, wie sie den Kanzleialltag erleichtert. Sein Tipp: früh anfangen, gut vorbereiten – und offen bleiben für Neues.

Zum Artikel
-

Die Cloud bringt ein neues Lizenzmodell

Mit der Cloud kommt auch ein neues Lizenzmodell: die Benutzerlizenz. Sie macht flexibles Arbeiten über verschiedene Geräte und Standorte hinweg möglich – und löst die bisherigen Lizenzarten bis Ende 2027 ab.

Zum Artikel
-

Große Schritte Richtung Cloud

Die Cloud-Entwicklung nimmt Fahrt auf: 2026 steht im Zeichen neuer Lösungen, erweiterter Funktionen und praxisnaher Unterstützung. Das DATEV Umstellungscockpit und DATEV Kanzleimanagement ebnen den Weg in die Zukunft der Steuerberatung.

Zum Artikel
-

Gelebte Cloud-Realität

Immer mehr Anwendungen und Services bringen die Cloud in den Kanzleialltag. Von MyDATEV Kanzlei über DATEV Personal bis hin zu neuen DATEV-Datenservices und Lösungen für Wirtschaftsprüfung und Beratung – 2025 zeigt, wie vielfältig Cloud-Lösungen den Arbeitsalltag erleichtern und Prozesse intelligenter, sicherer und effizienter machen.

Zum Artikel
-

Gemeinsam erfolgreich in die Cloud

Der Wechsel in die Cloud ist mehr als ein technischer Schritt – es ist der Start in eine neue Ära der Zusammenarbeit. DATEV begleitet Sie mit dem DATEV Umstellungscockpit, klaren Prozessen und individuellen Unterstützungsangeboten. So gelingt der Übergang planbar und sicher.

Zum Artikel
-

Bereit für die Cloud?

Die Zukunft der Kanzleiarbeit ist klar vorgezeichnet: Sie wird digital, vernetzt und cloudbasiert. Für Steuerberatungskanzleien bedeutet das, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Denn die Systeme und Lösungen entwickeln sich weiter – und wer vorbereitet ist, bleibt handlungsfähig und effizient.

Zum Website

Arbeiten in der Cloud

DATEV magazin

Das Mitgliedermagazin informiert über die strategischen Weichenstellungen, digitale Trends, neue DATEV-Software und Dienstleistungen.

DATEV magazin Newsletter

Erhalten Sie einmal monatlich unseren Magazin-Newsletter rund um das aktuelle Fokus-Thema.

Beiträge aus der Praxis

In der Rubrik Praxis finden Sie fachliche Beiträge zu zahlreichen Rechtsgebieten, die für Ihre berufliche Praxis wichtig sind.