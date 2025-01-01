Erbengemeinschaften: Absetzbare Kosten

Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) können auch erhebliche Kosten für die Auseinandersetzung der Gemeinschaft steuerlich geltend gemacht werden.

Steuerliche Privilegierung nutzen

Familienheime können – frei von der Erbschaftsteuer – übertragen werden, wenn man die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und bestimmte Fehler vermeidet.

Neue Spielregeln für Kleinunternehmer

Die Sonderregeln für die Umsatzsteuer von Kleinunternehmern gelten jetzt auch bei grenzüberschreitenden Geschäften. Die Umsatzgrenzen können sich dabei zu Fallstricken entwickeln, wie Rechtsanwalt Dr. Jochen Tillmanns erläutert. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Trotz Fehlstart Spur gehalten

Vom Fehlstart zum Digitalisierungserfolg: Wie Murr & Siedentop ihre Kanzlei transformierten – mit DATEV Tools, klarem Konzept und Mut zur Veränderung.

Von Bremen bis Brasilien

Erbschaft weltweit geregelt: Hergen Kassuba berät zu internationalem Steuer- und Erbrecht – mit Weitblick, Empathie und einem klaren Fokus auf Nachlassplanung.

Eigene Akzente

Mit Instagram-Abenteuern, Bügelhilfe & klaren Werten zeigt Manuel P. Stöhr, wie moderne Steuerberatung funktioniert – nahbar, persönlich und wirtschaftlich erfolgreich.

Die Mandantenflüsterin

Der Umgang mit Rechts- und Steuerfragen muss nicht nur gesetzlichen Vorgaben Rechnung tragen, sondern auch persönlichen oder unternehmerischen Situationen. Dieses Prinzip begleitet die Arbeit von Hanspach-Bieber und Partner mbB seit über 45 Jahren.

Kanzleiporträts

Auf Strecke steuern sparen

Mit einer vermögensverwaltenden GmbH lassen sich bei Kapitalanlagen und Immobilien langfristig Steuern sparen. So profitieren Investoren von Thesaurierung & Strukturvorteilen.

Steuerrechtliche Relevanz

Ab wann sind Influencer Unternehmer? Alles zu Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Betriebsausgaben & Risiken der Steuerhinterziehung – rechtssicher durchstarten.

Begrüßenswerte Anpassungen

AWV-Novelle 2025 bringt höhere Freigrenzen, neue Meldefristen & Pflichten für Kryptowerte. Unternehmen profitieren von weniger Bürokratie und mehr Klarheit.

Gemeinsam ist man lauter

20 Jahre KapMuG: Wie effektiv ist die deutsche Sammelklage wirklich? Chancen, Schwächen & Reformen – das Wichtigste zu Anlegerverfahren & Sammelklagerecht.

Investitionen prüfen und melden

Investitionen aus Nicht-EU-Ländern prüfen & melden: Was Unternehmen bei FDI, Sektorzuordnung, Prüfschwellen & BMWK-Freigabe nach AWV beachten müssen.

Grenzenlos erben: Die wichtigsten Aspekte der internationalen Erbschaftsteuerplanung

Grenzüberschreitend erben ohne Steuerfalle: So vermeiden Sie Doppelbesteuerung und nutzen Freibeträge optimal – mit kluger Planung und DBA-Strategie.

(Gemeinnützige) Genossenschaften: eine Bestandsaufnahme

Genossenschaften als gemeinnützige Alternative: Rechtsform, Steuerstatus, Satzung & Fördermöglichkeiten – was Organisationen 2025 beachten sollten.

E-Rechnungsplattform und Netzwerke

Sicherer Rechnungsaustausch mit der DATEV E-Rechnungsplattform über TRAFFIQX® & Peppol. Jetzt digital & rechtssicher im B2B- und B2G-Bereich kommunizieren.

DATEV E-Rechnungsplattform bleibt bis Mitte 2026 kostenfrei

DATEV verlängert die kostenfreie Nutzung der E-Rechnungsplattform bis 30.06.2026. Jetzt E-Rechnung rechtssicher über TRAFFIQX® & Peppol einführen – ohne Zusatzkosten.

Auf Spezialisten setzen

Testament schreiben mit Weitsicht: Wie Sie Formfehler, unklare Begriffe & Pflichtteilsstreitigkeiten vermeiden – besonders bei Patchwork & Unternehmertestamenten.

Lohnt sich

Lohnbuchhaltung ist kein Randthema: Wie Kanzleien mit digitalen Prozessen, klarer Preisstruktur und Beratungskompetenz ein starkes Geschäftsmodell entwickeln.

Werden Sie bei KI konkret

Künstliche Intelligenz strategisch einführen: So entwickeln Kanzleien praxisnahe KI-Use-Cases – von der Idee bis zur produktiven Umsetzung mit AI-Act-Konformität.