Nicht selten geben Mieter bei einer Eigenbedarfskündigung als Grund für ihren Widerspruch einen Härtefall an. Dies ist meist auch die einzige Möglichkeit, der Kündigung des Mietverhältnisses zu widersprechen, sofern diese wirksam und nicht rechtsmissbräuchlich ist. Denn ein Härtefall kann über den Interessen des Vermieters stehen. Hierbei handelt es sich allerdings immer um eine Einzelfallentscheidung. Gemäß § 574 BGB liegt ein Härtefall dann vor, wenn die Kündigung sowie der Umzug für den Mieter unzumutbar sind. So kann etwa hohes Alter, Krankheit oder eine sehr lange Wohndauer die Kündigung unter Umständen unwirksam machen. Gleiches gilt, wenn der Wohnortwechsel den Abschluss der Schule, Ausbildung oder des Studiums erheblich gefährden würde; dies gilt sowohl für den Mieter als auch dessen Kinder. Und natürlich kann auch eine Schwangerschaft einen Härtefall darstellen, in der Regel zeitlich kurz vor und kurz nach der Geburt. Bedeutet der Umzug für den Mieter eine unzumutbare Härte, muss dies im Widerspruch detailliert dargelegt und begründet sein.