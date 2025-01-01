Viele Unternehmen versuchen gleichwohl, sich nicht in solch eine Abhängigkeit begeben zu müssen, selbst wenn der Geschäftspartner wirtschaftlich stark, die Zusammenarbeit vertrauensvoll und die Zukunft rosig erscheint. Es gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge – idealerweise bereits in guten und nicht erst in schlechten Zeiten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält insolvenzabhängige Lösungsklauseln nur unter bestimmten Voraussetzungen für wirksam. Essenziell ist dabei, dass die Klausel nicht von zwingenden gesetzlichen Vorgaben – etwa von der Kündigungssperre für Mietverhältnisse – abweichen darf. Kritisch sind gerade auch Klauseln, die im Falle der Insolvenz des Geschäftspartners automatisch zu einer Vertragsbeendigung hinleiten. Unwirksam können daher beispielsweise insolvenzbedingte Lösungsklauseln sein, die ausschließlich an den Eintritt der Insolvenz anknüpfen. Bedeutsam ist auch die Art der Gläubigerstellung. So sollen etwa Gläubigern von Geldleistungen stärkere Eingriffe in ihre Vertragsfreiheit zumutbar sein, da sie durch die Einrede des nicht erfüllten Vertrags, also ein Leistungsverweigerungsrecht, regelmäßig ausreichend geschützt seien. Für die Wirksamkeit einer insolvenzabhängigen Lösungsklausel kann hingegen eine Gestaltung sprechen, bei der die Klausel ein ohnehin bestehendes gesetzliches Recht konkretisiert, sofern zusätzlich ein berechtigtes Interesse des Vertragspartners an der Lösungsmöglichkeit in der Insolvenz des Geschäftspartners besteht. Eine insolvenzbedingte Lösungsklausel sollte sich daher nach Möglichkeit an bestehenden gesetzlichen Kündigungsregelungen orientieren. Zu beachten ist allerdings, dass nicht für alle Branchen gesetzliche Kündigungsvorschriften existieren, die dafür genutzt werden könnten. Eine Prüfung mit der gebotenen Expertise ist daher unumgänglich.