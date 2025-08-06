Der BGH gab der F Recht. Er entschied, dass die Kündigungssperrfrist gemäß § 577a BGB mit Erwerb der Wohnung durch den K im März 2017 begann und nicht bereits mit Erwerb des ungeteilten Grundstücks durch die G (BGH, Urt. v. 06.08.2025 - Az. VIII ZR 161/24). Das bedeutet, dass K die Kündigung erst 2027 aussprechen kann, da in München gemäß Landesverordnung eine 10-Jahres-Sperrfrist gilt. Die Ausnahme des § 577a Abs. 1a BGB, wonach die Frist bereits mit Veräußerung des vermieteten Wohnraums beginnt, ohne dass zuvor eine Umwandlung in Wohnungseigentum nötig ist, greife hier nicht. § 577a Abs. 1a BGB wurde eingeführt, weil Investoren ein Umgehungsmodell entwickelt hatten, um die Sperrfrist zu vermeiden – das sogenannte „Münchener Modell“. Erwerbergemeinschaften kauften mit Unterstützung des Bauträgers ein komplettes Haus mit mehreren Wohnungen. Im Anschluss daran kündigte die Gemeinschaft einzelnen Mietern wegen Eigenbedarfs der Gesellschafter. Erst danach wurden die Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und anschließend unter den Gesellschaftern aufgeteilt. § 577a Abs. 1a BGB schob dieser Praxis einen Riegel vor, da die Kündigungssperrfrist in diesen Fällen unabhängig von der Umwandlung in Wohnungseigentum bereits mit der Veräußerung beginnt. Die Sperrfrist begann in diesem Fall also schon früher. Die Mieter waren somit sicher geschützt, umgekehrt profitieren spätere Käufer von einer abgelaufenen oder jedenfalls verkürzten Sperrfrist. Laut BGH greift im konkreten Fall die Ausnahme des § 577a Abs. 1 BGB aber nicht. Bei der G als einer GmbH & Co. KG sei die Ausnahme trotz der weiten Formulierung „Personengesellschaft“ nicht anzuwenden. Denn die G könne – anders als eine Gruppe von Erwerbern – nicht wegen Eigenbedarfs kündigen. Daher müsse ein Mieter auch nicht vorzeitig geschützt werden, so dass es beim normalen Fristbeginn ab Neuerwerb bleibe. Der BGH macht in seinem Urteil deutlich, dass er den Wortlaut der Norm vorliegend als „zu weit gefasst“ ansieht und daher dem Sinn und Zweck nach reduziert. Er betont zudem, dass er sich mit der Entscheidung gegen die überwiegende Ansicht in der Literatur wendet. Deren Argument, dass eine GmbH & Co. KG eine Verwertungskündigung aussprechen könne und insofern der Mieter auch in dieser Konstellation schutzbedürftig sei, überzeuge den BGH nicht. Dem komme für die Vorschrift des § 577a BGB keine „maßgebliche Bedeutung“ bei.