Die Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer richtet sich nach § 13 Abs. 2 UStG, der auf § 21 Abs. 2 UStG verweist. Damit gelten die Zollvorschriften sinngemäß. Gemäß Art. 77 Unionszollkodex (UZK) entsteht die Einfuhrumsatzsteuer zum Beispiel bei einem ordnungsgemäß durchgeführten Verfahren zur Überlassung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung. Für die Frage, ob die Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, ist ausschließlich deren tatsächliche Entstehung relevant. Es spielt keine Rolle, wer die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet oder den eingeführten Gegenstand tatsächlich über die Grenze gebracht hat. Für den Nachweis, dass die Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich entstanden ist, wird in der Regel auf den Einfuhrabgabenbescheid zurückgegriffen. Dabei kommt es in der Praxis gelegentlich zu Diskussionen mit der Finanzverwaltung, wenn Abzugsberechtigter und Zollanmelder der Einfuhr nicht identisch sind. Schnell wird unterstellt, dass der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug geltend macht, nicht der Abzugsberechtigte sei, wenn er nicht zugleich Zollanmelder war. Dies ist jedoch falsch, weil der zollamtliche Beleg ausschließlich als Nachweis für die Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer dient. Er bestimmt nicht, wer zum Vorsteuerabzug der Einfuhrumsatzsteuer berechtigt ist. Auch ergibt sich aufgrund der zollrechtlichen Bestimmungen zur Person des Anmelders, dass der Zollanmelder und der Abzugsberechtigte der Einfuhrumsatzsteuer nicht zwingend identische Personen sein müssen. So kann nach den zollrechtlichen Bestimmungen der Zollanmelder zum Beispiel auch eine Person sein, die am Rechtsgeschäft nicht beteiligt ist. Weicht der Zollanmelder vom Abzugsberechtigten ab, muss Letzterer den Nachweis anderweitig erbringen, dass er im Zeitpunkt der Abfertigung zum freien Verkehr die Verfügungsmacht innehatte. Hierfür kann auf die vertragliche Vereinbarung zurückgegriffen werden. Im Zweifel kann sich auch auf die Billigkeitsregelung des Abschn. 15.11 Abs. 7 Nr. 1 UStAE gestützt werden. Alternativ stellt sich die Frage, ob die zollrechtliche Anmeldung geändert werden kann. Grundsätzlich gestattet Art. 173 UZK dem Zollanmelder auf Antrag, eine oder mehrere Angaben der Zollanmeldung zu ändern. Dies ist unter Einschränkungen auch nach Annahme der Zollanmeldung möglich. Jedoch kann insbesondere die Angabe des „Anmelders“ nicht ohne weiteres geändert werden. So hat bereits das Finanzgericht (FG) Hamburg klargestellt, dass eine Änderung des Zollanmelders nicht möglich ist (FG Hamburg, Urteil vom 20.12.2017, Az. 4 K 240/16). Danach hat der EuGH mit seinem Urteil vom 16.07.2020 (C-97/19) jedoch entschieden, dass eine Änderung bezüglich der nicht kenntlichen gemachten Vertretung des Zollanmelders möglich ist. Wird nachgewiesen, dass vor Abgabe der Zollanmeldung eine Vertretungsvollmacht vorlag, diese jedoch in der Zollanmeldung nicht angezeigt wurde, kann dies nachträglich geändert werden. Beide Urteile ergingen allerdings nicht zu Art. 173 UZK, sondern zur alten Rechtslage des Art. 78 Zollkodex (ZK). Aufgrund der Ähnlichkeit der Normen sollten die Grundsätze der Rechtsprechung weiterhin Anwendung finden. Allerdings ist meines Erachtens der Anwendungsbereich des EuGH-Urteils auf Fehler bei der Anzeige einer Vertretungsregelung beschränkt. Im Umkehrschluss ist es kein Garant, um die Person des „Anmelders“ generell durch einen Dritten austauschen zu können. Dies zeigen auch die Erfahrungen im Umgang mit der Zollverwaltung.