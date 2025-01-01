Sind an einer Gesellschaft Gesellschaften als Gesellschafter beteiligt, gilt es, eine mehrstufige Beteiligungsstruktur auf die wirtschaftlich Berechtigten hin zu überprüfen. Dazu müssen gegebenenfalls mehrere Beteiligungsstränge nachverfolgt werden. Als wirtschaftlich Berechtigte sind hier alle diejenigen natürlichen Person im Transparenzregister einzutragen, die entweder unmittelbar – also schon aufgrund ihrer Beteiligung auf der ersten Ebene – oder mittelbar – also aufgrund ihrer Beteiligung auf einer höheren Ebene – mehr als 25 Prozent der Kapital- oder Stimmanteile halten oder auf vergleichbare Art und Weise Kontrolle ausüben. Für die Zurechnung der zweiten Beteiligungsebene liegt die „Schallmauer“ nicht bei 25, sondern bei 50 Prozent. Ist wie im nachstehenden Beispiel alleiniger Gesellschafter der GmbH A eine Holding (GmbH B), die 100 Prozent der Anteile an GmbH A hält, ist festzustellen, ob eine natürliche Person als Gesellschafter der Holding (GmbH B) beherrschenden Einfluss auf diese ausübt. Das ist dann der Fall, wenn die Person mehr als 50 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 50 Prozent der Stimmrechte hat. Kapital- oder Stimmanteile von genau 50 Prozent genügen nicht; die gegenteilige Ansicht hat das Bundesverwaltungsamt inzwischen wieder korrigiert.

In Beispiel 2 halten beide Gesellschafter der Holding (GmbH B) genau 50 Prozent der Anteile und auch 50 Prozent der Stimmrechte, weil nach der Satzung der GmbH B die Stimmrechte den Kapitalanteilen entsprechen. Daher sind diese Gesellschafter nicht als wirtschaftlich Berechtigte der GmbH A in das Transparenzregister einzutragen. Ersatzweise ist der Geschäftsführer der GmbH A als sogenannter „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“ einzutragen (als eine Art Platzhalter). Hielte hingegen Gesellschafter 1 zum Beispiel 60 Prozent der Geschäftsanteile wäre dieser wirtschaftlich Berechtigter und würde aufgrund der Satzung oder einer satzungsergänzenden Nebenvereinbarung der mit nur 40 Prozent beteiligte Gesellschafter 2 über 60 Prozent der Stimmrechte verfügen, wären sowohl Gesellschafter 1 als auch Gesellschafter 2 als wirtschaftlich Berechtigte im Transparenzregister einzutragen.

Getrennt davon zu betrachten ist im vorstehenden Beispielsfall die Frage, wer wirtschaftlich Berechtigter der GmbH B (Holding) ist. Hier gelten wieder die Regeln für die einstufige Beteiligung aus 1. Fallkonstellation. Gesellschafter 1 und Gesellschafter 2 halten mehr als 25 Prozent der Anteile und sind daher allein schon aus diesem Grund als wirtschaftlich Berechtigte einzutragen.