Die degressive Abschreibung bietet zunächst den Vorteil, dass in den ersten Jahren nach Anschaffung eines Wirtschaftsguts höhere Abschreibungsbeträge angesetzt werden können, was zu einer Liquiditätsentlastung und somit auch zu einer Stärkung der Eigenfinanzierung führt.

Entscheidet sich der Unternehmer für die degressive Abschreibung, so besteht zudem die Möglichkeit, zu einer linearen Abschreibung zu wechseln. Der Wechsel ist jedenfalls in dem Jahr sinnvoll, in dem die lineare Abschreibung vorteilhafter ist. Um den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel zu bestimmen, wird der jeweilige Buchwert des Wirtschaftsguts durch die verbleibende Restnutzungsdauer geteilt. Auf diese Weise lässt sich der Abschreibungsbetrag der linearen Methode genau berechnen und mit dem Betrag der degressiven Abschreibung vergleichen.

Die Abschreibungsmethoden können aber auch mit Sonderabschreibungen kombiniert werden, um einen steuerlichen Vorteil zu maximieren. Dadurch kann die Steuerlast weiter gesenkt und die Liquidität eines Unternehmens verbessert werden, was wiederum die Eigenfinanzierungskraft stärkt und Investitionen effizienter macht.